Questo Notebook HP con processore i5 è il massimo, ora con 170€ DI SCONTO!

La ricerca è sempre la stessa, e non ci si riesce mai a decidere: per un PC portatile è meglio pensare al prezzo o alle prestazioni? Con questo Notebook HP stavolta potrai fare centro in entrambe le cose con un solo click, perché è ora in offerta su Amazon con ben 170€ di sconto!

Puoi infatti acquistare ora su Amazon in offerta il Notebook HP 15s-fq2004sl a soli 529,99€, con un taglio del prezzo del 24% e addirittura un risparmio per te sul totale di ben 170,00€!

Doppio vantaggio con questo Notebook HP!

Siamo parlando di un ottimo notebook, che monta un Intel core i5 come processore, dimensioni base del disco rigido di 512 GB, 8GB di scheda RAM di base estendibili, e una scheda grafica integrata.

Niente paura poi per il sistema operativo, perché avrai già installato di base Windows 10 Home. Questo Notebook HP possiede già integrati anche una Webcam HP TrueVersion da 720p HD e un microfono, ma anche casse audio, lettore di impronte digitali, e anche lettori micro SD e SD. Da non dimenticare inoltre che questo tuo nuovo PC avrà dalla sua anche uno schermo antiriflesso con pannello IPS da 250nit.

