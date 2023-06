Questo monitor HP 27'' è perfetto per casa e ufficio, ora IN OFFERTA

Uno schermo che sappia riprodurre con qualità tutti i prodotti multimediali del momento è indispensabile, e se lo sai bene, non puoi rimanere indifferente alla qualità dei prodotti HP, come questo monitor ora in offerta su Amazon!

Da oggi puoi aggiudicarti, se sei alla ricerca di un prodotto al giusto prezzo, il monitor HP per casa o ufficio a soli 219,98€, che equivale ad avere uno sconto sul prezzo totale di circa 30€, un taglio davvero niente male.

HP: un monitor adatto a tutto

Parlando di questo interessante prodotto, sappi che il display da 27 pollici è QHD 2560 x 1440 a 60 Hz, IPS, retroilluminazione LED, 250 nit, Micro-Edge, antiriflesso, e protezione dalle luci blu. I bordi sono fini, tranne la parte bassa, e presenta anche dei comandi su schermo.

Se stai già pensando a come disporlo, vai tranquillo, dato che è possibile regolarlo con inclinazione da -5° a +23°, in altezza fino a 100 mm, e pivoting di 90°, mentre la rotazione della base è ±360°. Per collegare questo Monitor HP da 27 pollici al tuo PC o alla tua console, puoi utilizzare sia un cavo HDMI, sia VGA. All'interno della confezione troverai oltre al monitor, anche il cavo di alimentazione CA, la documentazione, e un cavo HDMI.

