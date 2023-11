Questo Monitor DELL 2K e da 27 pollici è un vero GIOIELLO: MEGA SCONTO BLACK FRIDAY

Dell è diventata una delle principali aziende nel settore della tecnologia dell'informazione e fornisce prodotti sia per il mercato consumer che per quello aziendale. Su Amazon, in occasione delle offerte Black Friday, è presente uno sconto del 39% sul Monitor 2K di DELL per un prezzo finale di 200€.

Monito DELL definitivo: sconto shock per il Black Friday

Il monitor Dell S2722DC USB-C 27'' rappresenta una soluzione avanzata che integra tecnologia e design ergonomico per soddisfare una varietà di esigenze, dai contesti aziendali a quelli dedicati al gaming e all'istruzione. Con le sue dimensioni schermo di 27 pollici e una risoluzione massima di 2560 x 1440 pixel, offre una chiarezza visiva straordinaria che si adatta perfettamente alle esigenze di professionisti e appassionati.

La tecnologia IPS garantisce una qualità dell'immagine superiore, con frequenza di aggiornamento di 75 Hz e supporto per AMD FreeSync per un'esperienza di gioco fluida e priva di sfarfallii. Le proporzioni 16:9 offrono un formato widescreen ideale per la visualizzazione di contenuti multimediali e il lavoro multitasking.

La versatilità è un elemento chiave, con caratteristiche come lo schermo antiriflesso, regolazione dell'altezza, inclinazione, rotazione e girevole. Queste opzioni ergonomiche consentono una personalizzazione ottimale per adattare il monitor alle preferenze individuali dell'utente.

Dal punto di vista della connettività, il monitor offre diverse opzioni, tra cui DisplayPort, HDMI e USB Tipo C. Quest'ultimo consente anche la connessione e la ricarica di dispositivi compatibili, aggiungendo una dimensione di praticità al pacchetto. Adatto per utilizzi professionali, gaming e ambienti educativi, il Dell S2722DC si presenta come una soluzione completa per coloro che cercano prestazioni elevate e versatilità in un unico dispositivo.

Oggi su Amazon, per le offerte Black Friday, è presente un maxi sconto del 39% sul Monitor DELL per un costo finale di 200€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.