Questo monitor da gaming è l'affare del giorno su Amazon

Il monitor da gaming Odyssey G3 di Samsung è un autentico gioiellino. Dalla frequenza di aggiornamento a 144 Hz al tempo di risposta di 1 ms, è in grado di offrire un'esperienza di gioco di un altro livello rispetto a quella a cui si è abituati. In queste ore su Amazon lo puoi acquistare a 149,99 euro anziché 189,99 euro, approfittando dello sconto del 21%.

Monitor da gaming Odyssey G3 di Samsung in sconto del 21% su Amazon

Uno dei principali punti di forza del Samsung Odyssey G3 da 24" è la frequenza di aggiornamento a 144 Hz, grazie alla quale non avvertirai più il ritardo dell'immagine né la sfocatura da movimento durante le sessioni di gioco più intense. Fluidità di azione garantita anche dal tempo di risposta ridotto a 1 ms, caratteristica fondamentale per far corrispondere ogni tua mossa a ciò che realmente sta accadendo sotto i tuoi occhi, così da esaltare i tuoi riflessi felini. Un ulteriore mano dalla tecnologia arriva con la sincronizzazione adattiva di AMD FreeSync Premium, in grado di ridurre input lag, stuttering e tearing, per un'esecuzione di ogni scena ancora più fluida. Il modello in vendita presenta uno schermo da 24", con rapporto 16:9 e risoluzione 1920x1080.

Se sei alla ricerca di un monitor da gaming che ti permetta di fare quello step finale per vivere un'esperienza totalizzante con i tuoi titoli preferiti, Odyssey G3 di Samsung rappresenta la scelta ideale. Approfitta dell'ultima offerta di Amazon per risparmiare 40 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.