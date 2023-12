Questo monitor da gaming di LG a 149,99€ è l'offerta che stavi aspettando (-37%)

In queste ore su Amazon il monitor da gaming del marchio LG da 24 pollici, ideale per gli amanti del gioco, è in offerta a 149,99 €. Si tratta di un'ottima proposta, se pensiamo che il prezzo consigliato è di 239€. Ecco link all'offerta.

LG UltraGear Gaming 24" è un monitor con risoluzione Full HD dalle caratteristiche interessanti, in particolare per gli appassionati di gaming che non intendono rinunciare alla qualità di visione. Full HD e sRGB 99%, questo monitor offre immagini di gioco nitide e realistiche, assicurando un’immersione totale. In più, la velocità del pannello IPS con tempi di risposta di 1ms permette di vivere un'esperienza di gioco fluida e rapida.

Monitor da gaming LG in sconto del 37% su Amazon

Il monitor LG UltraGear Gaming è dotato di pannello IPS per una visione ottimale, uno schermo multitasking, Screen Split e Reader Mode, oltre a una risoluzione 1920 x 1080 pixel. Il design senza bordi sui 3 lati, con la possibilità di regolare il monitor in altezza e inclinazione, offre un'esperienza di gioco coinvolgente.

Il prodotto è dotato anche di un rivestimento anti riflesso ed è montabile a parete. Tra i punti di forza, inoltre, si annovera la tecnologia AMD Free Sync Premium, che permette di eliminare tearing e stuttering. Il refresh rate a 144 Hz consente invece di godere di azioni più rapide durante il gioco.

Il monitor da gaming LG nella versione da 24" Full HD è in offerta sul sito di amazon.it a 149,99€. Il risparmio è di circa 90€ rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico, con le spese di spedizione gratuite per gli utenti Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.