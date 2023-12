Questo MINI PC è POTENTISSIMO: 16GB di RAM e 512 GB di SSD al 25% di SCONTO

Un mini PC è una soluzione ridotta e compatta che offre delle prestazioni di alto livello per ambienti piccoli e ristretti; oggi il Mini PC con 16GB di RAM e 512GB di SSD è in sconto su Amazon del 25% per un costo finale di 209€.

Sconto del 25% sul Mini PC NiPoGi

Il mini PC NiPoGi AK1 Plus si presenta con l'ultimo processore Intel Alder Lake-N95, che raggiunge fino a 3,4 GHz e offre un notevole incremento delle prestazioni del 30%. Questo mini PC desktop è progettato per offrire un'esperienza fluida in diverse attività, tra cui intrattenimento visivo domestico, streaming video, navigazione web e lavoro quotidiano.

Con una configurazione di SSD DDR4 da 16 GB + 512 GB, il NiPoGi AK1 Plus assicura uno spazio di archiviazione ampio e veloce (fino a 3200 MT/s), migliorando la velocità di esecuzione fino a 3200 MHz e rendendo il lavoro più efficiente.

La grafica integrata Intel UHD assicura una rapida elaborazione delle immagini e la riproduzione video in 4K UHD (4096x2160 60Hz). Il supporto per il doppio display tramite le due interfacce HDMI consente di gestire diverse attività contemporaneamente, migliorando l'efficienza del lavoro.

Per quanto riguarda la connettività, il NiPoGi AK1 Plus offre una connessione wireless stabile con WiFi 2.4G/5G. Grazie a Bluetooth 4.2, è possibile collegare tastiera e mouse wireless, trasformando questo mini PC in una potente workstation. Insomma, siamo di fronte ad un PC in formato mini ma potente e ben calibrato ed equilibrato nelle sue molteplici funzionalità.

L'offerta di oggi presente su Amazon prevede uno sconto del 25% sul Mini PC NiPoGi per un prezzo finale di 209€. Approfittane subito!

