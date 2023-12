Questo MINI PC con 32GB di RAM, 512 GB di SSD e Ryzen 7 è una bomba: SCONTO OUTLET di Amazon

Acquistare un Mini PC può essere una soluzione per ottenere un computer a tutti gli effetti ma in dimensioni molto ridotte. Oggi, su Amazon, è da segnalare l'offerta con lo sconto del 25% sul Mini PC con il Ryzen 7, SSD da 512GB e RAM da 32GB per un costo finale di: 389,55€.

Mini PC al 25% di sconto: ottima promo attiva

Il Mini PC in questione si presenta come una potente soluzione alimentata da un processore AMD Ryzen 7 5700U, offrendo prestazioni superiori con 8 core e 16 thread, ideale per applicazioni impegnative come PS, PR, CAD e giochi come LOL e GTA V. La litografia a 7 nm assicura un chip più piccolo e potente rispetto al Ryzen 5500U//3500U.

Con una memoria DDR4 da 32 GB a doppio canale e uno spazioso SSD da 512 GB, questo mini desktop gestisce agevolmente file di grandi dimensioni e esegue simultaneamente numerosi programmi senza rallentamenti. La possibilità di espandere lo spazio di archiviazione fino a 2 TB con un disco rigido aggiuntivo da 2,5" aumenta ulteriormente la versatilità.

Il sistema di raffreddamento potente e le numerose porte, tra cui USB 2.0, USB 3.0, HDMI, Type-C e RJ45, garantiscono un'esperienza d'uso completa in ufficio. La GPU AMD Radeon Vega7 a 2000MHz supporta la riproduzione fluida di video 4K UHD su triplo display, grazie a due porte HDMI e una Type-C.

Il Mini PC integra WiFi 6, Bluetooth 5.2 e una rete a 1000 Mbps per una connettività avanzata. Questo assicura una trasmissione veloce, riducendo buffering e ritardi. Con la possibilità di connettersi a mouse, tastiera, cuffie e altri dispositivi, il mini PC è una soluzione versatile per l'ufficio o l'intrattenimento.

Su Amazon, oggi, il Mini PC con Ryzen 7 è in super sconto del 25% per un costo finale di 389,55€.

