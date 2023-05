Questo malware sta terrorizzando gli utenti Android: ecco come evitarlo

Secondo alcuni dati proposti da Lookout e Zimperium, in Medio-oriente si sta diffondendo il malware BouldSpy, attivo al momento su Android.

L'agente malevolo, a quanto pare, è particolarmente efficace quando si tratta di spiare la vittima. Come spiega Nicolás Chiaraviglio, ricercatore sulla sicurezza per Zimperium "BouldSpy ha ampie capacità di sorveglianza, come la registrazione delle chiamate, l'acquisizione di foto e il monitoraggio dei nomi utente degli account su varie piattaforme".

Lo spyware in questione, infatti, agisce in maniera diretta sui servizi di accessibilità di Android, monitorando con efficacia qualunque tipo di operazione effettuata tramite il device.

Gli esperti di sicurezza hanno poi avvertito l'utenza sulla potenziale pericolosità di BouldSpy. Nonostante il malware sia al momento attivo principalmente in Iran, questo potrebbe facilmente venire utilizzato in altri contesti, divenendo un fenomeno globale.

BouldSpy può registrare le tue chiamate e spiare le tue attività online

Sempre secondo Chiaraviglio “Lo spyware non è stato distribuito tramite Google Play, il che rende più difficile per gli utenti identificarlo. Inoltre, questo mostra il pericolo del sideloading di applicazioni da fonti di terze parti sconosciute".

La diffusione di BouldSpy, o di malware simili, mostra l'attuale scenario inquietante relativo alla sicurezza informatica. La scelta di un antivirus all'altezza della situazione, dunque, risulta essenziale per evitare problemi simili.

