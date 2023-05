Questo malware ha colpito 600mila smartphone Android: come difenderti

Secondo quanto riportato da Kaspersky, è stato di recente individuato su Google Play un nuovo e temibile malware. Si tratta di Fleckpe, agente malevolo che, stando alle stime, è stato scaricato già ben 620.000 volte.

Il trojan in questione andrebbe ad agire sottoscrivendo, all'insaputa della vittima, servizi premium molto costosi: un tipo d'azione che non è una novità in questo settore, visto che anche Jocker e Harly agirscono in maniera simile.

Il team dietro alla realizzazione di Fleckpe guadagna trattenendo una percentuale dal guadagno dei singoli cybercriminali che diffondono app compromesse. Il malware, sempre stando ai ricercatori, sarebbe attivo dallo scorso anno e, per diversi mesi, avrebbe agito senza essere individuato.

Fleckpe è stato individuato su 11 app presenti su Goole Play

Allo stato attuale, Fleckpe sembra aver preso di mira il mercato asiatico. Paesi come Thailandia, Indonesia e Malesia presentano infatti la maggior concentrazione di casi. Non sono rare però, le infezioni anche nel vecchio continente. In tale contesto, la Polonia sembra per ora il paese più colpito.

Con il lavoro di Kaspersky, sono state individuate ben 11 applicazioni che diffondono il temuto malware. Si parla di sfondi, editor di immagini e altri software. Ecco i nomi degli stessi:

com.impressionism.prozs.app

com.picture.pictureframe

com.beauty.slimming.pro

com.beauty.camera.plus.photoeditor

com.microclip.vodeoeditor

com.gif.camera.editor

com.apps.camera.photos

com.toolbox.photoeditor

com.hd.h4ks.wallpaper

com.draw.graffiti

com.urox.opixe.nightcamreapro.

Come sottolinea Kaspersky, le app sono state rimosse dallo store. Nonostante ciò, non è detto che siano state effettivamente individuate tutte e, nel prossimo futuro, potrebbero esserne introdotte di nuove.

