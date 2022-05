Questo KIT contiene 3 Wireless Extender ad un prezzo mai visto prima su Amazon

Il kit TL-WPA4220KIT di TP-Link è uno dei migliori extender wireless che si può trovare sul mercato: perfetto sia per ambienti domestici che per l'ufficio. Puoi trovarlo in offerta su Amazon ad un prezzo molto competitivo: solo 79,89€ invece di 79,89€ per il set da 3 ripetitori Wi-Fi.

Molti extender wireless si basano sulla connessione wireless e quindi fungono da ripetitore o creano un nuovo SSID a cui connettersi, il che, come sappiamo, crea problemi di prestazioni se posizionato troppo lontano. TP-Link utilizza invece una linea elettrica ad alta velocità per ricollegarsi alla rete, il che non solo consente prestazioni più elevate ma anche una maggiore portata e flessibilità.

Nella scatola troviamo 3 dispositivi: il più piccolo tra i 3 è il trasmettitore powerline, che viene collegato da qualche parte vicino al router (o uno switch di rete). Su di esso c'è una porta Ethernet che viene collegata alla rete.

Il più grande è il punto di accesso wireless, che verrà infine collegato a una presa all'interno o vicino alla zona morta. Nella parte inferiore ci sono due porte Ethernet fisiche a cui collegare direttamente un dispositivo, il che è utile se ne hai bisogno ma è una scelta opzionale.

Supportano una velocità pari a 300 Mbps sulla rete WiFi a 2.4 GHz, e fino 600 MBps su powerline. Inoltre ogni dispositivo possiede 2 Porte Ethernet e sono inclusi anche 3 Cavi Ethernet RJ45 in regalo.

Ci sono quattro pulsanti in totale. Ogni unità ha un pulsante di associazione e l'unità Wi-Fi aggiunge un pulsante "wireless" sulla parte anteriore dell'unità più un pulsante di ripristino. Puoi acquistarlo su Amazon approfittando dello sconto oltre il 30%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.