Questo è l'hosting Prestashop migliore che puoi acquistare

Hai deciso di fare il grande passo e di dotare la tua attività di un sito e-commerce basato su Prestashop? Si tratta di uno dei CMS più utilizzati per la gestione di un negozio online, proprio perché è stato interamente sviluppato con l'idea di fornire agli utenti un sistema ideale per lo scopo.

Serverplan ti permette di avere un piano hosting Prestashop adattandolo alle tue esigenze. A partire dal piano Startup Linux 20Gb avrai la possibilità di installare Prestashop con un solo click L'azienda italiana metterà a tua disposizione dischi SSD con cui garantirti performance e velocità imbattibili.

Perché scegliere Serverplan per il tuo piano hosting Prestashop

Acquistando uno dei pacchetti hosting Prestashop di Serverplan hai subito un dominio gratuito per sempre, il CMS installato con un 1 click, traffico illimitato, backup giornaliero e certificato SSL Let's Encrypt. Inoltre, sempre nell'offerta, ricevi anche aggiornamenti automatici, localizzazione in Italia e trasferimento gratuito se hai il tuo sito Prestashop ospitato presso un altro provider.

Con Serverplan puoi scegliere fra quattro differenti piani hosting: la più venduta è la soluzione Startup, che al prezzo di 69€ + IVA l'anno ti permette di avere un'ottima base di partenza con cui espandere il tuo progetto. Questo piano è perfetto per negozi con circa 100.000 visite al mese e include:

1 dominio gratuito per sempre

20 GB di spazio su dischi SSD

50 account email

Traffico illimitato e accesso SSH

20 database su SSD

Pannello di controllo cPanel + EasyApp

Backup giornaliero

Certificato SSL Let's Encrypt

Protezione Bitninja e anti malware contro qualsiasi attacco esterno

Migrazione gratuita da altro server con tool "one-click"

In alternativa, sono disponibili dei piani per esigenze maggiori, come "Enterprise", ideale per circa 180.000 visite al mese e infine "Enterprise Plus", la scelta professionale che ti mette a disposizione un supporto per circa 300.000 visite al mese e risorse esclusive dedicate.

Quel che conta è che scegliendo Prestashop con Serverplan metti il tuo negozio in mani esperte: per qualsiasi necessità puoi contare infatti su un team di specialisti sempre disponibile via telefono, chat e ticket, attivo 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno.

