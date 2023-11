Questo è il modellino auto LEGO più regalato per Natale (19€)

Se vuoi regalare un modellino auto LEGO a un giovane appassionato, questo è il più regalato per Natale. Parliamo della Nissan Skyline GT-R di 2 Fast 2 Furious per la serie Speed Champions di LEGO, in offerta su Amazon a 19,90€ per l'ultimo giorno del Black Friday, con la possibilità di risparmiare ulteriormente grazie a un coupon del valore di 0,41€. Ecco il link alla promozione.

È il modellino auto LEGO pensato per gli irriducibili fan di Fast and Furious, che richiama la mitica Nissan Skyline GT-R con i suoi iconici colori sulla fiancata. In definitiva, tra le migliori idee regalo per i bambini dai 9 anni in su.

Il modellino auto LEGO più regalato per questo Natale in offerta a 19€

Una delle chicche del modello di auto da collezione LEGO Speed Champions è la minifigure di Brian O'Conner, il mitico personaggio della serie Fast and Furios intepretato dall'indimenticato attore statunitense Paul Walker. Un nome che tra i fan della saga è un'autentica leggenda.

Oltre ai super colori sulla fiancata, il modellino di auto LEGO presenta innumerevoli dettagli che consentono di far rivivere il mito della Nissan Skyline GT-R (R34) anche nella realtà. A cominciare dall'alettone sul retro, passando per la presa d'aria frontale, fino alla bombolo di nitroglicerina sul sedile passeggero.

Questa macchina giocattolo può ricreare fedelmente le scene del film 2 Fast 2 Furious, ampliare una collezione di auto già in proprio possesso o perfino essere esporta per impreziosire un'ambiente della casa.

Puoi acquistare il modellino auto LEGO più regalato per Natale a soli 19€ su questa pagina. Ti invitiamo a usare il coupon omaggio di Amazon per risparmiare qualcosina sul prezzo finale.

