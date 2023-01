Questo è il mini PC per far concorrenza al Mac mini: e OGGI lo prendi a una miseria

Proprio così: questo Mini PC non ha nulla da invidiare a rivali più famosi. E' davvero una potenza, e lo puoi portare dove vuoi per poi collegarlo alla TV del salotto, anche vecchio, per trasformarlo in smart TV o per giocare, oltre ovviamente a un bel monitor. Tanto consuma anche poco, almeno dieci volte in meno di un normale computer da scrivania. Tutto questo ben di Dio può essere tuo con appena 399 euro seguendo questo link grazie al doppio sconto, quello del 15% di base e un secondo extra da 25€ applicato in automatico alla cassa, che abbassano notevolmente il prezzo di listino di 499,99€.

Mini PC: super potenza in poco spazio

Questo Mini PC è prodotto da NiPoGi, ormai un marchio conosciutissimo tra gli appassionati di tecnologia, ed è piccolo e compatto. Si vede che è costruito con materiale di qualità. Ma ciò che colpisce sono la sua "dotazione" hardware e software: alimentato da una CPU AMD Ryzen 7 da 3750H (2,3-4 GHz, 4 MB di cache) è "movimentato" da una scheda grafica Radeon RX Vega 10.

A gestire il tutto abbiamo poi Windows 11 Pro, che insieme agli elementi citati prima rendono il dispositivo, come accennato nell'introduzione, un prodotto che si può utilizzare in diversi scenari come Game, Office, Media Center, Mini Server, Istruzione e via discorrendo. In particolare, se sei un appassionato di streaming puoi stare tranquillo: ha connessioni stabili Wi-Fi, Bluetooth e LAN.

A rendere il mini PC più appetibile ci pensano anche i suoi bassi consumi energetici, che in questo periodo è un fattore da tenere sempre in considerazione quando si pensa ad un acquisto. Insomma, avete capito di certo che stiamo parlando di un vero affare per un gioiellino dal basso costo ma dalle grandi prestazioni, tuo con appena 399 euro seguendo questo link, che ti arriverà direttamente a casa con spedizioni gratis grazie a Prime.

