Questo corso introduttivo è perfetto per chi vuole imparare Photoshop

Adobe Photoshop è, indubbiamente, il software di fotoritocco tra i più utilizzati al mondo. Funzionalità d'avanguardia, intuitività e professionalità raccontano di un programma eccellente e flessibile, al tempo stesso semplice e complesso nella sua forma più approfondita.

Vorresti imparare a usare Photoshop al meglio ma non sai da dove iniziare? Per te c'è il corso "Introduzione ad Adobe Photoshop": parte del programma Domestika Basics, include cinque mini-corsi introduttivi studiati per aiutarti a padroneggiare il software di fotoritocco anche se non l'hai mai utilizzato prima d'ora. Il prezzo? Eccellente: soltanto 14,99 euro, grazie alla promozione attiva. Una volta acquistato avrai accesso illimitato a tutte le 50 videolezioni on-demand incluse, le risorse aggiuntive messe a disposizione dall'insegnante ed eventuali futuri aggiornamenti.

Tutto ciò che imparerai nel corso introduttivo Adobe Photoshop

Se il tuo obiettivo è quello di diventare un professionista del design e del fotoritocco digitale, questo corso introduttivo ad Adobe Photoshop realizzato dal visual artist Carles Marsal è la soluzione perfetta per te. All'interno dei cinque mini-corsi troverai 50 videolezioni complessive, che ti guideranno passo dopo passo nell'apprendimento dell'interfaccia e degli strumenti principali di Photoshop. Imparerai a gestire e combinare documenti, a lavorare con i livelli e le selezioni, a utilizzare le maschere per ottenere risultati sorprendenti e professionali.

L'insegnante ti introdurrà anche nel mondo del fotomontaggio, fornendoti le conoscenze fondamentali su dimensioni e risoluzione delle immagini. Imparerai, inoltre, a utilizzare le trasformazioni per modellare visivamente ciò che desideri, in combinazione con gli strumenti di fotoritocco che ti permetteranno di migliorare qualsiasi immagine in modo realistico e impeccabile. Senza dimenticare l'universo di possibilità offerte dai pennelli, oltre che dai livelli di regolazione che ti permetteranno di trattare dettagliatamente luci, ombre e colori.

Tutte queste competenze, racchiuse in un unico luogo, le otterrai solamente seguendo il corso introduttivo di Carles Marsal. Difficilmente, altrove, troverai un così ampio archivio di nozioni e insegnamenti. Diventare un professionista del design e fotoritocco digitale è a portata di clic grazie al corso proposto da Domestika. Trattandosi di corsi introduttivi, non sarà necessario avere conoscenze pregresse di alcun tipo. Per cui possiamo garantire che sono adatti a chiunque desideri muovere i suoi primi passi con Adobe Photoshop.

I requisiti tecnici, invece, sono:

Adobe Photoshop CC (non incluso nel prezzo, ma disponibile sul sito web di Adobe con licenza di prova)

Sistema operativo Windows 7 (o superiore) o macOS El Capitan (o superiore)

Una tavoletta grafica (consigliato, sebbene non indispensabile)

Approfitta della promozione: a soli 14,99 euro avrai accesso illimitato a tutti i cinque corsi Domestika Basics introduttivi dedicati ad Adobe Photoshop, alle cinquanta videolezioni on-demand, alle risorse messe a disposizione dall'insegnante e a tutti gli eventuali aggiornamenti futuri.

