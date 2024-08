Questo conto online ti regala Buoni Amazon fino a 250 euro

Se apri in questo periodo il conto online di Crédit Agricole, non solo avrai canone zero per i primi 9 mesi, ma anche la possibilità di aggiudicarti Buoni Amazon fino a 250 euro.

Hai tempo fino al 5 settembre, quindi capirai bene che il tempo stringe. I vantaggi di questo conto sono tanti, come la possibilità di usarlo comodamente da casa tramite l’app dedicata.

Buoni Amazon fino a 250 euro ti aspettano con Crédit Agricole

All’offerta di Crédit Agricole si aderisce con alcuni passaggi. Il primo è quello di aprire il conto online. Successivamente, per ottenere i primi 100 euro, devi sottoscrivere la carta di debito Crédit Agricole Visa e, tramite essa, effettuare una spesa tra 500 e 1.000 euro.

I restanti 150 euro li ottiene invitando i tuoi amici ad aprire il conto. Per ognuno di loro che lo fa usando il tuo codice promozionale, otterrai un Buono Regalo di 25 euro, fino a un massimo di sei amici. Inoltre, se aderisci al servizio Protezione Mobile di Crédit Agricole, hai diritto ad ulteriori 50 euro. Questa assicurazione, che costa solo 8 euro al mese, protegge i tuoi dispositivi mobili in caso di furto o danno accidentale.

Crédit Agricole è comodissimo perché completamente digitale, dove la sicurezza ha il supporto umano. Puoi avere infatti un consulente dedicato sia in filiale che a distanza, che ti supporta in caso di bisogno. Tutto questo puoi farlo tramite l’app. La carta di debito ti verrà spedita direttamente a casa.

Questo conto, come hai visto, è davvero vantaggioso. Ti divertirai a gestirlo autonomamente. Inoltre, molte spese sono assenti, tra cui il canone. Il tempo stringe, però: aprilo entro il 5 settembre per non perderti i Buoni Amazon fino a 250 euro.

