Questo Conto Deposito ti fa guadagnare il 3%

Sai cos'è un conto deposito? Uno strumento finanziario diverso dal classico conto corrente che ti consente di guadagnare sul tuo denaro depositato. Solitamente i conti depositi hanno dei tassi più alti rispetto al conto corrente tradizionale e tra le varie soluzioni ti presentiamo quella di ING che ti offre il 3% per 12 mesi per somme fino a 100.000 € senza costi nascosti.

Perché scegliere il Conto Deposito ING

Il punto di forza di quest'offerta è sicuramente il tasso di interesse del 3% annuo lordo, valido per i primi 12 mesi dall'attivazione del conto. Come detto questo tasso si applica su depositi fino a 100.000€, rendendolo particolarmente allettante se vuoi massimizzare i rendimenti dei tuoi risparmi senza rischiare in investimenti volatili. Uno degli aspetti che probabilmente apprezzerai di più del Conto Deposito di ING è la sua flessibilità. A differenza di altri conti deposito che impongono vincoli sui prelievi o sui depositi, ING ti permette di gestire liberamente i tuoi fondi. Puoi depositare o prelevare i tuoi risparmi in qualsiasi momento, senza perdere il diritto agli interessi maturati, che vengono accreditati alla fine dell'anno.

Altri aspetti positivi sono la trasparenza e convenienza, ING elimina i costi nascosti che spesso accompagnano prodotti bancari simili. L'apertura, la gestione, i versamenti, i prelievi e il rendiconto online del Conto Deposito sono completamente gratuiti, permettendoti di godere appieno dei benefici degli interessi maturati senza preoccuparti di spese aggiuntive.

Puoi apire questo conto completamente online utilizzando questo link. L'offerta per accedere al tasso agevolato è valida solamente per nuovi clienti che attivano il conto entro l'11 maggio 2024.

Scegliere questo conto significa affidarsi a una soluzione di risparmio sicura, conveniente e flessibile. L'offerta promozionale attuale, unita alla facilità di gestione del tuo denaro e all'assenza di costi nascosti, rende questo conto una delle opzioni più competitive sul mercato per te che desideri far crescere i tuoi risparmi con serenità. Visita oggi il sito e apri il Conto Deposito ING.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.