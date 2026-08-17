"Questo contenuto non è disponibile nel Paese in cui ti trovi": la soluzione

Partire in vacanza a inizio o a fine agosto non fa differenza per quanto riguarda il blocco geografico, che impedisce agli utenti di vedere i propri programmi tv preferiti in streaming. Il messaggio che si riceve, infatti, è sempre lo stesso: "Questo contenuto non è disponibile nel Paese in cui ti trovi".

Per fortuna, però, anche la soluzione rimane identica: l'attivazione di una VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di simulare una connessione dal proprio Paese, facendo così decadere il blocco dopo pochi istanti. Per rapporto qualità-prezzo si suggerisce di valutare il fornitore PrivadoVPN con base in Islanda, che offre il piano di due anni al prezzo scontato di 1,11 euro al mese.

Tutto quello che bisogna fare è scaricare l'app del fornitore VPN prescelto sul dispositivo dove si intende guardare il film, la serie televisiva, il programma o l'evento sportivo desiderato, quindi effettuare l'accesso con le credenziali fornite al momento della registrazione di un nuovo account e connettersi a un server VPN posizionato in Italia.

Non appena la connessione sarà attiva, il provider di rete crederà che siate connessi dall'Italia e non dal Paese in cui vi trovate, di conseguenza annullerà il blocco che impedisce la visione del contenuto. A questo punto non resterà che collegarsi al servizio streaming desiderato, senza avere più il timore di ricevere l'ormai stra-noto messaggio.

A fine agosto / inizio settembre sono diversi i programmi tv che torneranno in onda, così come gli eventi sportivi in calendario, su tutti le prime due giornate del campionato di Serie A, oltre allo US Open con protagonista ancora una volta Jannik Sinner e i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP. Senza dimenticare, infine, le serie televisive, con il fenomeno Ted Lasso che al suo esordio ha registrato un nuovo record per la piattaforma streaming Apple TV.

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