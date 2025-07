"Questo contenuto non è attualmente disponibile nel Paese in cui ti trovi": ecco come risolvere

Il messaggio "Questo contenuto non è attualmente disponibile nel Paese in cui ti trovi" compare quando vogliamo guardare un contenuto in streaming fuori dall'Italia, come può essere un evento sportivo, l'episodio di una serie tv, un film o un programma televisivo. Ciò accade a causa delle restrizioni geografiche imposte dai provider di rete, indipendentemente il contenuto sia gratuito o a pagamento, per il quale cioè si è sottoscritto un regolare abbonamento in Italia.

Il blocco geografico è attivo durante tutto l'anno, ma nove persone su dieci se ne accorgono soprattutto d'estate, la stagione per eccellenza dei viaggi all'estero. Domenica ad esempio si è disputata la finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, terminata con il trionfo dell'azzurro. Nonostante fosse trasmessa anche in chiaro su TV8, molti italiani in vacanza hanno dovuto rinunciare alla visione a causa delle restrizioni geografiche. Anziché dunque i campi in erba di Church Road, sullo schermo del telefono c'è stato spazio soltanto per il messaggio riportato per esteso nel titolo di questo articolo.

Come evitare di ricevere il messaggio "Questo contenuto non è attualmente disponibile nel Paese in cui ti trovi"

La soluzione per riuscire a evitare il messaggio "Questo contenuto non è attualmente disponibile nel Paese in cui ti trovi", in modo da sbloccare la visione stessa del contenuto che si vuole guardare, prevede l'utilizzo di una VPN. VPN sta per Virtual Private Network, si tratta cioè di un servizio di rete privata virtuale che consente di mascherare il proprio indirizzo IP facendo credere al provider di rete di essere connessi in un altro Paese. Nel caso specifico, dopo aver attivato la VPN, basterà connettersi a un server posizionato in Italia.

