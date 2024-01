Questo computer desktop Lenovo 8+512 GB con i3 di 12a generazione costa POCHISSIMO

Il computer desktop Lenovo IdeaCentre 3 Gen 7 rientra tra le migliori offerte Amazon di questa domenica. Nelle ultime ore lo troviamo in vendita al prezzo di 499€ invece che a 529€, grazie allo sconto del 6% che consente di risparmiare fino a 30€ circa rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. In più sono disponibili anche i pagamenti rateali, grazie ai quali è possibile pagare in 5 rate senza interessi da 99,80€ al mese. Ecco il link all’offerta.

Lenovo IdeaCentre 3 Gen 7 è uno dei migliori computer desktop per rapporto qualità-prezzo. Tra le caratteristiche da chiave segnaliamo la presenza del processore Intel Core i3 di dodicesima generazione, un'unità SSD da 512 GB e 8 GB di memoria RAM.

Computer desktop Lenovo IdeaCentre 3 Gen 7 in offerta a 499€ su Amazon

Le prestazioni del computer desktop Lenovo in offerta su Amazon al super prezzo di 499 euro non si discutono. A partire dal processore i3-12100, che garantisce ottime prestazioni a consumi ridotti. Ottimo anche l'SSD da 512 GB PCIe 3.0x4 NVMe, con cui si dispone di tutto lo spazio necessario per conservare in sicurezza i propri file. Da notare anche che gli 8 GB di RAM sono espandibili fino a 32 GB, per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.

Inclusi nella confezione una tastiera e un mouse dal design minimal ed elegante, perfetto per un uso di ufficio e in casa. In più integra il supporto al Wi-Fi 6, per una connessione Internet più stabile durante meeting di lavoro e intense sessioni di gioco.

Il computer desktop Lenovo IdeaCentre 3 Gen 7 è in offerta a soli 499€ su amazon.it. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi gli abbonati a Prime possono sfruttare le spese di spedizione gratuite e la consegna ultra-rapida.

