Quello dei Chromebook è un mercato sempre in ottimo stato, e per un motivo molto semplice: il rapporto qualità prezzo dei dispositivi che ne fanno parte è incredibile. Se poi, a questo punto a favore, aggiungiamo anche qualche offerta, allora possiamo parlare di veri e propri affari.

È il caso del Chromebook HP 14a-na0001sl, con il suo look moderno e una scheda tecnica ideale per un uso quotidiano di base. Il prezzo di listino è di 350€ ma oggi, grazie allo sconto Amazon del 40%, lo paghi solo 209€. E ti dirò, puoi anche optare per la rateizzazione Amazon, gratuita e senza costi aggiuntivi: 5 rate da 41,80€.

Il Chromebook di HP: tutto quello che ti serve, a meno di 210€

Il sistema operativo di questo notebook - o meglio, Chromebook - è ChromeOS. Non lo conosci? C'è la firma di Google, come probabilmente avrai già intuito, e - per dirla in breve - punta sulla semplicità di utilizzo, sulla versatilità delle applicazioni e sulla "leggerezza" del software. Un mix che, tra le altre cose, favorisce anche la durata della batteria. Cosa che non guasta di certo.

Lato hardware, il Chromebook di HP vanta un display Full HD IPS da 14" di tipo Micro-Edge, con rivestimento antiriflesso e una luminosità massima di 250 nits. Sotto la scocca trovano invece spazio il processore Intel Celeron N4020 (fino a 2,8GHz) a basso consumo energetico, 4GB di RAM LPDDR4 da 2400mhz e un'unità di archiviazione SSD da 64GB eMMC.

La tastiera è nero opaca, in contrasto con la finitura argento del case, include i tasti funzione (non quelli di Windows, sia chiaro), ma non il tastierino numerico. Il trackpad, infine, è abbastanza ampio. Ad una prima rapida occhiata, sembra quasi di avere di fronte un MacBook di qualche anno fa.

Infine, in termini di connettività, spiccano 2 porte USB-C, 1 porta USB-A 3.0 e la porta jack da 3,5mm per connettere cuffie o accessori simili.

Per un uso quotidiano di base (streaming, email, social network, documenti), direi che è impossibile trovare di meglio a questo prezzo. Solo 209€, ti ricordo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.