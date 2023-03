Questo Chromebook di ASUS oggi è in sconto del 40% su Amazon

L'ASUS Chromebook CX1 si differenzia dagli altri Chromebook non solo per l'ottimo rapporto qualità-prezzo, ma anche per il display da 14 pollici Full HD con trattamento antiriflesso, capace di offrire immagini spettacolari e coinvolgenti. Un altro suo punto di forza è la portabilità, grazie al peso inferiore perfino a 1,5 kg. Grazie alle Offerte di Primavera Amazon lo puoi acquistare a soli 209 euro anziché 349 euro, per effetto del 40% di sconto.

ASUS Chromebook CX1 in sconto del 40% su Amazon

Il principale punto di forza del CX1 di ASUS è, lo ripetiamo ancora una volta, il display. Ci soffermiamo così tanto su questo elemento perché molti altri Chromebook compresi nella fascia di prezzo tra 200 e 300 euro (e anche oltre) presentano un display non sempre eccezionale, per usare un eufemismo. Ecco, ASUS ha lavorato molto bene da questo punto di vista, assicurando una visione sempre perfetta in qualsiasi condizione, grazie al trattamento antiriflesso dedicato. Dell'esperienza d'uso al top grazie a Chrome OS avrai sicuramente già letto, quindi non staremo qui a ripeterla un'altra volta, anche perché è uguale in tutti i Chromebook. Un ultimo appunto invece riguardo alla questione della portabilità, con l'ASUS CX1 che sembra essere nato appositamente per chi è spesso fuori casa per lavoro ed è sempre in movimento, grazie a un display compatto e al suo peso piuma.

Se vuoi provare l'esperienza di Chrome OS con un Chromebook elegante, portatile e dallo schermo Full HD antiriflesso, il Chromebook CX1 di Asus è l'acquisto ideale. Approfitta dell'ultima offerta per risparmiare qualcosa come 140 euro e riceverlo a casa tua già nella giornata di domani.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.