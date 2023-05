Il mercato dei Chromebook è sempre più florido. Da diversi anni ormai è un punto di riferimento in ambito scolastico ma anche per tutti coloro che sono alla ricerca di soluzioni economiche e affidabili allo stesso tempo, anche nel tempo. Poi, se ad un prezzo di partenza già abbordabile si aggiunge anche un ottimo sconto, non c'è proprio storia.

È il caso dell'ASUS Chromebook CX1500CKA, che su Amazon paghi solo 259€ anziché 379€. Merito dello sconto immediato del 32%, valido anche nel caso tu scelga di rateizzare la spesa (con Cofidis). I costi di spedizione, infine, sono pari a 0 per tutti gli abbonati Prime.

Un Chromebook con display 15" FHD a meno di 260€?! Sì, è di ASUS e lo trovi oggi su Amazon!

I Chromebook sono laptop pensati per attività di base, come streaming, documenti, navigazione web e videochiamate. Se stati dunque cercando l'affare della vita per portarti a casa un notebook da gaming ad alte prestazioni, sei (purtroppo) nel posto sbagliato.

Fatta questa importante precisazione, ti dico che quella di ASUS (un marchio, una garanzia) è una macchina leggera, con un design accattivante e una scheda tecnica che - sempre tenendo presenti gli obiettivi - è sinonimo di affidabilità. Lo chassis è argento, la cornice del display e i tasti della tastiera sono invece neri. Sembra quasi di guardare un MacBook Pro di qualche anno fa.

Lo schermo è un Full HD (1920 x 1080 pixel) da 15,6" con Anti-Glare, perfetto per guardare contenuti (film, serie TV, foto, video) ma anche per la produttività. Il cuore pulsante è il processore Intel Celeron N4500 a 1.1GHz, ben supportato da 8GB di RAM LPDDR4X e 64GB di memoria interna di tipo eMMC. Infine, la scheda grafica è una Intel UHD,

Il sistema operativo è ChromeOS, pensato da Google per un uso veloce, leggero e super fluido. In termini di connettività, infine, c'è tutto il necessario: Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, USB-A, microSD e porta jack da 3,5 millimetri.

