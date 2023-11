Questo Case è elegantissimo e capiente: PREZZO SHOCK con il Black Friday di Amazon (-25%)

Il case fornisce una struttura fisica e protettiva per tutti gli altri componenti del computer. Oggi, su Amazon, il Case NZXT è in sconto del 25% per un prezzo finale di 82,99€.

Sconto del 25% sul Case NZXT: offerta Black Friday

Il case NZXT offre un flusso d'aria altamente performante attraverso pannelli anteriore e posteriore perforati, garantendo il raffreddamento efficace dei componenti interni. Dotato di una ventola dedicata per la GPU da 120 mm, assicura un raffreddamento diretto alle schede grafiche ad alto assorbimento energetico.

Con uno spazioso supporto di raffreddamento, il case accoglie radiatori fino a 280 mm sulla parte anteriore, 240 mm nella parte superiore e 120 mm sul retro. Le due ventole da 120 mm preinstallate contribuiscono a garantire prestazioni ottimali.

Il case è progettato per adattarsi alla maggior parte delle schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 40, con un ingombro CPU massimo di 365 mm. La possibilità di posizionare la GPU in verticale è supportata tramite l'uso del kit di montaggio verticale della GPU NZXT, disponibile separatamente.

La gestione dei cavi è semplificata, grazie a canaline ampie con ganci, ponticelli e cinghie, garantendo un aspetto ordinato e organizzato all'interno del case. Il case NZXT, dunque, offre un equilibrio tra design funzionale e prestazioni avanzate, fornendo un ambiente ideale per sistemi di gioco o workstation ad alte prestazioni. Si tratta di un prodotto da non lasciarsi scappare, soprattutto se si è in fase di assemblaggio di un nuovo PC fisso.

In occasione delle offerte della settimana del Black Friday, il case NZXT è scontato del 25% per un costo finale di 82,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.