La politica di aziende come Apple, Samsung e via dicendo (non tutte, certo) è quella di non inserire più nella confezione di vendita degli smartphone il caricabatterie. Una scelta dettata da buone intenzioni, per tutelare l'ambiente e le generazioni future. Considerato ciò, è meglio non farsi sfuggire offerte come questa: il caricabatterie USB-C da 25W di INIU oggi costa solo 7,99€ grazie allo sconto del 20% che ottieni tramite Coupon.

Caricabatterie USB-C 25W: con lo sconto Amazon costa pochissimo

Il caricabatterie USB-C oggi in super offerta è sì compatto (una sorta di cubo, ma dalle forme morbide), ma è in grado di sprigionare la potenza della ricarica rapida PD 3.0. Potrai ricaricare i tuoi dispositivo alla velocità della luce, senza attendere chissà quante ore per attendere quel "100%" di cui hai bisogno per le tue attività quotidiane.

Altro aspetto fondamentale da tenere in considerazione è il sistema di sicurezza SmartProtect, che evita il verificarsi di problematiche come cortocircuiti e sovraccarichi. Inoltre, grazie alla tecnologia Temp°Guard, la batteria del tuo smartphone (o di un altro device che stai ricaricando) è sempre al sicuro.

Sicuro, affidabile e soprattutto in sconto. Il caricabatterie USB-C da 25W di Iniu rientra di diritto tra le migliori offerte del giorno attive ora su Amazon. Ricorda di applicare lo sconto del 20% spuntando manualmente la casella del Coupon. Così facendo concluderai l'affare a soli 7,99€.

Se cerchi lo smartphone perfetto con cui utilizzare questo gadget, ti segnalo iPhone 14 Pro da 128GB in offerta a soli 999€ (anziché 1.339€).

