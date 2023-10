Questo aspirapolvere robot arriva in ogni angolo: CLAMOROSO SCONTO su AMAZON

Gli aspirapolvere robot sono dispositivi autonomi progettati per pulire autonomamente pavimenti e tappeti senza la necessità di intervento umano costante. Questi robot utilizzano sensori avanzati per navigare attraverso gli ambienti, evitando ostacoli e rilevando sporco e polvere. Oggi segnaliamo un clamoroso sconto del 42% su Amazon su un aspirapolvere robot da 5000 Pa per un prezzo finale di 149,99€.

L'aspirapolvere robot: supporto in casa ad un prezzo regalato

Il robot aspirapolvere in questione offre una soluzione avanzata per la pulizia domestica. Nonostante il suo corpo sottile può ospitare una grande scatola della polvere da 600 ml, richiedendo il vuoto solo una volta alla settimana. La tecnologia FreeMove 3.0 gli consente di muoversi senza intoppi, evitando ostacoli e pulendo persino sotto il letto. Con una potente aspirazione da 5000 Pa può gestire capelli, detriti e piccoli oggetti metallici con facilità. In modalità silenziosa, la batteria al litio ferro fosfato offre un'incredibile durata di 250 minuti, coprendo fino a 200 metri quadrati con una sola carica.

Il design senza spazzole elimina il fastidio delle spazzole aggrovigliate, mentre la batteria al litio ferro fosfato offre una lunga durata. Puoi controllare il robot tramite l'app dedicata, fissando orari di pulizia e visualizzando mappe dettagliate. È anche compatibile con Alexa e Google Assistant, consentendo il controllo vocale. La tecnologia FreeMove 3.0 include un sensore anticollisione che rileva gli ostacoli e si ritira in modo intelligente. Inoltre, l'app ha una modalità Freemove che riconosce gli ostacoli in anticipo, migliorando ulteriormente la navigazione del robot.

L'offerta di Amazon è molto vantaggiosa e competitiva: sconto del 42% sul robot aspirapolvere per un prezzo finale di 149,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.