Questi smartwatch sono il regalo giusto per San Valentino

Quest'anno a San Valentino hai deciso di regalare alla tua dolce metà uno smartwatch? Ottima scelta! Anche perché ci sono diversi modelli in offerta su Amazon e noi abbiamo selezionato i migliori 4 per te. Ovviamente non aspettare l'ultimo minuto perché queste sono occasioni che hanno un tempo limitato.

San Valentino con uno smartwatch al polso: 4 modelli epici

Il primo che ti vogliamo segnalare è un ottimo compromesso se il budget è ridotto. Si tratta di Xiaomi Redmi Watch 2 Lite. Ha un ampio display quadrato da 1,55 pollici, fino a 10 giorni di autonomia, è resistente all'acqua e ha 100 modalità per lo sport. Su Amazon lo puoi avere a soli 48,99 euro, invece che 79,99 euro.

Non poteva mancare ovviamente un Garmin, per la precisione Garmin Forerunner 45. Cassa rotonda da 42 mm, 13 ore di autonomia, display a colori molto sensibile, GPS integrato e monitoraggio fitness 24 ore su 24. Puoi ricevere notifiche di messaggi e chiamate. È tuo a soli 115 euro, invece che 199,99 euro.

Il terzo modello della nostra selezione è quello che ha lo sconto più alto, ben del 47%. Si tratta dell'intramontabile Samsung Galaxy Watch4 nella versione Bluetooth con cassa da 40 mm. Sensore BioActive che monitora ogni cosa del tuo corpo, è un vero personal trainer. Più di 90 esercizi fisici disponibili, resistente all'acqua (IP68) e GPS integrato. Te lo porti a casa a soli 143,80 euro, anziché 269 euro.

Quindi terminiamo con uno degli smartwatch più eleganti di sempre: Fossil Gen 6. Cassa e cinturino in acciaio Inox che nascondo il potentissimo Snapdragon Wear 4100+ dalle performance eccellenti. Possibilità di parlare con Alexa e Google Assistant direttamente dal tuo polso e pagare senza carte, con NFC. È tuo a soli 197,40 euro, invece che 329 euro.

Ora non ti resta che scegliere il regalo per San Valentino che preferisci e completare l'acquisto il più velocemente possibile, prima che le offerte scadano. Ti voglio anche ricordare che grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

