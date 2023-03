Questi ottimi auricolari bluetooth 5.3 li trovi su Amazon scontati del 65%

Un paio di auricolari Bluetooth 5.3 con un raggio di trasmissione che può raggiungere i 15 metri di distanza, microfono e bassi potenti? Eccole, e per giunta a un prezzo fortemente scontato di ben il 65% sul prezzo di listino. Non esitare, quindi, vai subito su Amazon e chiudi immediatamente l'acquisto, per averli a soli 20 euro scontati del 65%.

Auricolari in-ear, prezzo basso, prestazioni super

Questi auricolari godono di funzioni che di solito trovi in cuffiette che costano molto di più. In tal senso non hanno nulla da invidiare a quelli di marche più famose e sono super semplici da usare. Basta estrarli dalla custodia di ricarica e si accenderanno automaticamente. A quel punto basterà attivare la funzione Bluetooth del tuo dispositivo e trovare gli auricolari per completare la connessione wireless in pochi secondi.

Non ci sono passaggi complicati e non devi preoccuparti di nulla: questi device sono ampiamente compatibili con PC Windows, dispositivi Android e iOS. Connettiti con il tuo iPhone, iPad, Macbook o altro laptop/desktop per goderti il tuo spazio acustico riservato. Gli auricolari sono resistenti all'acqua e al sudore, impermeabili al sudore o alla pioggia improvvisa all'aperto.

Indossa gli auricolari nelle orecchie e regolali nella posizione corretta, in modo che gli auricolari rimarranno fisse in modo confortevole e sicuro. La batteria integrata garantisce fino a 6-8 ore di uscita audio di alta qualità con una singola carica, e la custodia di ricarica dotata di un comodo display che mostra in tempo reale la carica della batteria, le estende a 42 ore. Vai subito su Amazon e chiudi immediatamente l'acquisto per avere questi gioiellini a soli 20 euro. Le spedizioni sono gratis. Comprale su Amazon a 20€

