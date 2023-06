Questa webcam Trust Gaming IN OFFERTA ti farà apparire al meglio, ovunque

In un mondo sempre più digitale, è indispensabile vedersi alla massima qualità e nitidezza in webcam, ed è ancora più complicato riuscire a farlo a basso prezzo. Per questo un marchio come Trust, capace di creare prodotti per tutte le tasche, riesce ad accontentarci in entrambe le cose, come con questa webcam Trust Gaming GXT 1160 Vero ora in offerta a un prezzo STRACCIATO.

Si tratta infatti di un'offerta davvero ghiotta comparsa oggi su Amazon, che vede la webcam Trust Gaming GXT 1160 Vero ora in sconto a soli 19,99€, con un taglio del prezzo pari addirittura al 67% e un risparmio per te di 40€!

Trust Gaming GXT 1160 Vero per vedersi al TOP

Si tratta di una webcam ad alta definizione con risoluzione fino a 8 megapixel (3840 x 2160), e che possiede anche un microfono integrato, rendendola un apparecchio a dir poco ideale per le videochat. Se stai già pensando a come disporla, sappi che dispone di un supporto intelligente con morsa integrata, pensato sia per gli schermi dei laptop, sia per le superfici piane.

Le immagini proposte da questa webcam Trust Gaming GXT 1160 Vero sono chiare e nitide, grazie allo sfruttamento del fuoco fisso e al bilanciamento automatico del bianco, che rende il video chiaro in ogni condizione di luce.

