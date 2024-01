QUESTA tastiera meccanica di Logitech è un SOGNO (49€)

POP Keys è la tastiera meccanica wireless con tasti emoji personalizzabili di Logitech. In queste ore è in super offerta su Amazon a 49,59 euro, per effetto del 45% di sconto sul prezzo consigliato. Per capire la portata della promo, basti pensare che sul sito ufficiale è in vendita a 119 euro.

Ideale per far risaltare la personalità di una persona, è in grado di offrire una nuova e accativante estetica alla propria scrivania. Il modello in offerta è denominato Blast, che si esprime con uno stile vintage impreziosito da una combinazione spettacolare di nero, grigio e giallo arcade.

Tastiera meccanica POP Keys di Logitech in sconto del 45% su Amazon

Gli otto tasti emoji sostituibili sono una delle caratteristiche più interessanti della POP Keys di Logitech. Si possono perfino associare alle proprie emoji preferite, tramite l'utilizzo del software Logi Options+.

Da segnalare poi l'esperienza di digitazione, così spettacolare che può provocare perfino dipendenza. Se è un regalo per una persona che ama le tastiere meccaniche vintage, ti confermiamo che andrai a colpo sicuro.

Oltre all'estetica superiore alla media e all'esperienza di digitazione, la POP Keys senza fili è anche funzionale e votata alla produttività. I dodici tasti di scelta rapida FN offrono tutto ciò di cui si ha bisogno: dalla creazione di istantanee dello schermo alla disattivazione audio del microfono in occasione di un meeting che si protrae oltremodo.

La tastiera meccanica senza fili POP Keys di Logitech, nella versione Blast, è in offerta a soli 49,59 euro sul sito amazon.it. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, con gli utenti Prime che beneficiano delle spese di spedizione gratuite.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.