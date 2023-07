Questa promozione è a tempo limitato: cloud storage 2TB a 26€

Molti di noi conservano documenti sensibili, foto e file personali in servizi di cloud storage, ma quanto possiamo davvero fidarci che i nostri dati siano al sicuro? Esiste un modo per proteggere i nostri file in modo rivoluzionario, senza compromettere la nostra privacy: Internxt, il servizio di cloud storage open source e zero-knowledge.

Internxt offre un interessante sconto del 75% sul suo servizio di cloud storage: per un tempo limitato, puoi ottenere ben 2 TB di spazio cloud sicuro e protetto per soli 26,97 euro per il primo anno. Questa è un'opportunità da cogliere al volo se vuoi proteggere i tuoi preziosi dati online senza spendere una fortuna.

I vantaggi di affidarsi a Internxt

Quando si tratta di Internxt, la sicurezza è la massima priorità. Grazie alla tecnologia zero-knowledge, i tuoi file vengono crittografati in modo sicuro e solo tu hai l'accesso completo. Inoltre, la piattaforma utilizza server decentralizzati garantendo che i tuoi dati saranno protetti e non andranno persi anche in caso di attacchi hacker.

Non preoccuparti se non sei un esperto tecnico: Internxt ha reso il suo servizio di cloud storage estremamente semplice da usare. Puoi caricare facilmente i tuoi file da PC tramite Internxt web, trascinandoli semplicemente nella finestra del browser. In alternativa, puoi installare l'applicazione per smartphone, disponibile sia per Android che per iOS, e accedere ai tuoi file ovunque ti trovi.

Questa promozione è a tempo limitato. Ricevi ben 2 TB di spazio cloud sicuro e protetto a soli 26,97 euro per il primo anno. Un risparmio pari al 75%. Dopo il primo anno, il tuo account verrà rinnovato al prezzo standard, ma avrai la possibilità di modificare il tuo abbonamento o passare all'opzione gratuita con 10 GB di spazio in qualsiasi momento.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.