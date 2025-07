Quest'estate aprire e lanciare un sito di successo costa zero con IONOS

Creare un sito web in pochi clic e farlo crescere per guadagnare una significativa visibilità tramite i motori di ricerca, a costo zero per 12 mesi. È quanto consente di fare il website builder con AI di IONOS, azienda di web hosting tedesca leader del settore in Europa.

La promozione riguarda il piano Plus del pacchetto MyWebsite Now Starter di IONOS, il cui costo mensile è pari a 18 euro al mese. Calcolatrice alla mano, dunque, il risparmio che si ottiene aderendo all'offerta è pari a 216 euro. Grazie a IONOS si otterrà un sito web veloce e sempre online, insieme a un'assistenza 100% italiana disponibile tutto l'anno.

Perché scegliere IONOS per aprire un nuovo sito web

La scelta del website builder di IONOS offre diversi vantaggi per tutti coloro che vogliono aprire un nuovo sito web in pochi minuti da zero, senza avere alcun tipo di conoscenza in ambito informatico e di programmazione. Ciò è reso possibile dall'innovativo website builder basato sull'intelligenza artificiale, con cui si può costruire un sito letteralmente in una manciata di clic.

Il primo step è descrivere l'idea del proprio progetto online. Bastano poche righe, a tutto il resto penserà poi l'intelligenza artificiale, che andrà a realizzare una prima bozza del sito.

Il secondo passaggio prevede l'utilizzo dell'editor drag & drop per apportare le modifiche desiderate alla prima versione del sito. Grazie all'intuitività dell'editor, le modifiche sono alla portata di tutti.

Come terzo e ultimo step arriva la pubblicazione del sito online, a cui segue una fase di ottimizzazione del sito per i motori di ricerca e il proprio pubblico, grazie a strumenti SEO, social media ed e-mail marketing.

Infine, vi ricordiamo che il piano di un anno del pacchetto My Website Now Starter è in offerta gratis sul sito ufficiale di IONOS. La promo è valida per un periodo di tempo limitato.

