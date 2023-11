Questa cassa bluetooth JBL è POTENTISSIMA: SCONTO FOLLE (-37%)

JBL è rinomata per la qualità del suono dei suoi prodotti e ha una lunga storia di innovazione nel settore dell'audio. Oggi su Amazon è presente uno sconto del 37% sulla cassa bluetooth JBL che viene proposta al prezzo finale di 69€.

Qualità elevatissima con la cassa JBL in sconto

L'innovativo speaker Bluetooth JBL Flip Essential 2 offre un'esperienza di ascolto senza compromessi, colmando la tua stanza con un suono potente e cristallino. Grazie alla tecnologia JBL Original Pro, questo dispositivo portatile ti consente di portare la tua musica preferita ovunque tu vada, regalandoti un'esperienza sonora immersiva e di alta qualità.

Una delle caratteristiche distintive della JBL Flip Essential 2 è la sua straordinaria autonomia: con ben 10 ore di riproduzione continua, non dovrai più preoccuparti di rimanere senza musica durante le tue giornate avventurose. La batteria affidabile ti consente di godere della tua playlist senza interruzioni, rendendo questo altoparlante il compagno ideale per lunghe escursioni, giornate in spiaggia o serate con gli amici.

La versatilità è un punto di forza del Flip Essential 2, che consente di collegare fino a 2 smartphone o tablet in modalità wireless, amplificando la potenza dei tuoi brani e permettendoti di condividere la tua musica con gli altri con una qualità audio straordinaria.

La praticità è elevata a un nuovo livello grazie alla sua impermeabilità IPX7, rendendo questo speaker resistente all'acqua. Che tu sia in spiaggia, a bordo piscina o sotto la doccia, il JBL Flip Essential 2 si adatta a ogni ambiente, offrendo una portabilità senza paragoni.

La cassa bluetooth JBL è in sconto su Amazon del 37% e viene proposta al costo finale di 69€... un vero affare!

