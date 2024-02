Questa carta conto rivoluziona il mercato: canone zero e interessi al 4% sul saldo

Blackcatcard è la carta conto che sta rivoluzionando il mercato bancario: per i clienti che la richiedono, infatti, questa carta propone un conto con IBAN europeo a cui viene abbinata una carta Mastercard, utilizzabile per prelievi e pagamenti.

Da notare che il canone è zero, senza vincoli da rispettare, e che è previsto un tasso di interesse del 4% sul saldo (2,2% se il saldo è inferiore a 300 euro), con accredito mensile. Blackcatcard è utilizzabile sia come conto principale che come conto secondario, per la gestione dei pagamenti, anche grazie al cashback su alcuni store (c'è un cashback del 2% su Amazon).

Si tratta, quindi, di una carta conto completa, ricca di vantaggi e adatta a tante tipologie di cliente. Per richiedere la carta basta visitare al sito ufficiale di Blackcatcard.

Carta conto a canone zero e interessi al 4%: c'è Blackcatcard

Con Blackcatcard è possibile accedere a un conto con IBAN europeo, disponibile in pochi minuti dall'apertura. Al conto è abbinata una carta Mastercard, disponibile sia in versione fisica che in versione virtuale. La carta è utilizzabile per prelievi gratuiti (fino a 200 euro, poi è prevista una commissione dell'1%). Da notare che ci sono anche 5 bonifici SEPA gratuiti ogni mese.

Il conto non ha limiti di importo per la ricarica e consente l'accesso alle criptovalute, per la vendita e l'acquisto. Tra i punti di forza di Blackcatcard troviamo la possibilità di sfruttare interessi al 4% sul saldo (2,2% se il saldo è inferiore ai 300 euro) oltre che il cashback presso negozi convenzionati (del 5% sul Google Play Store e del 2% su Amazon).

Per richiedere Blackcatcard è sufficiente seguire la procedura online, accessibile tramite il link riportato qui di sotto. La procedura da seguire è semplicissima: una volta raggiunto il sito ufficiale basta premere su Apri un conto e seguire la procedura online.

