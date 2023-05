Quattro motivi per scegliere il conto business di Qonto

Un conto bancario su misura e completo per la tua attività? Prova Qonto: un servizio bancario online pensato per le piccole e medie imprese con cui avrai accesso a una vasta gamma di soluzioni finanziarie, come conti correnti, carte aziendali, gestione delle spese e tanto altro. Dimentica le complicazioni delle banche tradizionali. Che tu sia un imprenditore, un libero professionista, una start-up o una PMI, Qonto è la soluzione perfetta per gestire il tuo denaro in modo efficiente. Ecco perciò quattro motivi per cui dovresti scegliere il suo conto business per la tua attività.

Ecco perché Qonto è perfetto per la tua azienda

Sono diversi i vantaggi offerti dalla piattaforma. Ma, oggi, te ne elencheremo soltanto quattro - i più importanti:

Quotidianità bancaria e carte: otterrai un conto con IBAN italiano per effettuare e ricevere pagamenti in oltre 18 valute, potrai usufruire di bonifici SEPA e addebiti diretti, ma anche carte (fisiche e virtuali) Mastercard Business e un POS Nexi; Fatturazione elettronica: con Qonto crei e invii fatture ai clienti tramite Sdl, ricevi e paghi quelle dei fornitori. In più, potrai anche abbinare in automatico le ricevute alle transazioni corrette, per avere sempre tutto in ordine; Gestione delle spese: grazie a Qonto hai tutto sotto controllo. Crea conti multipli suddivisi per budget, assegna ruoli ai tuoi collaboratori e decidi cosa può fare e vedere sul conto ogni singolo utente, controlli le spese, pianifichi quelle per le trasferte, invii bonifici multipli e tanto altro; Contabilità: digitalizza le ricevute cartacee con l'app, attiva l'autocompilazione IVA e dati dei fornitori, dai più autonomia al Contabile con accesso in sola lettura, il tutto attraverso una dashboard personalizzata (che potrai sincronizzare anche con i tuoi strumenti preferiti) e tramite API.

Qonto: i vantaggi del piano a 9 euro

Il piano Basic di Qonto è stato creato appositamente per liberi professionisti, lavoratori freelance e ditte individuali. Ecco cosa ottieni con soli 9 euro al mese: un IBAN italiano, trenta bonifici SEPA e addebiti diretti mensili, oltre a una carta One Mastercard personalizzabile con un limite di pagamento di 20 mila euro al mese.

Con il piano Basic avrai a disposizione un conto moderno con storico movimenti illimitato e aggiornamenti in tempo reale. Effettua transazioni veloci e sicure in ben diciotto valute diverse. Inoltre, potrai integrare fino a venti app per rendere il tuo conto ancora più versatile e personalizzato. Inoltre, potrai integrare fino a venti app per rendere il tuo conto ancora più versatile e personalizzato.

È vero che ci sono alcune limitazioni rispetto ai piani superiori, ma in generale il piano Basic rappresenta l'opzione più conveniente per coloro che necessitano di un conto bancario online semplice, senza funzionalità troppo avanzate o un alto volume di transazioni. Se non sei certo delle funzionalità di Qonto, puoi provarlo gratis per un mese: clicca qui per aderire.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.