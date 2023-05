A guardare le proposte della vastissima famiglia di prodotti Windows, tra i principali rivali del MacBook Pro di Apple (probabilmente il miglior notebook in circolazione) c'è anche il Samsung Galaxy Book3 360. Il convertibile - in questo caso da 13,3" - è un portento e arriva con specifiche tecniche da far venire il mal di testa.

Il prezzo di listino è in linea con le specs, ma oggi grazie ad Amazon puoi risparmiare addirittura il 41%. Calcolatrice alla mano, risparmi ben 619€, quindi completi l'acquisto a soli 879,70€. Anzi, mi correggo: completi l'AFFARE. I costi di spedizione sono completamente azzerati per gli abbonati Prime e puoi anche pagare in 12 comode rate da 73,31€, senza interessi.

Samsung Galaxy Book3 360 è il convertibile da prendere al volo: minimo storico su Amazon con lo sconto del 41%

La scheda tecnica del Galaxy Book3 360 è straordinaria, ma ciò che balza immediatamente all'occhio è il display Super AMOLED 13,3" con risoluzione Full HD. Con la sua nitidezza ti mostra qualsiasi contenuto con colori vivaci e dettagli minuziosi, anche all'aperto.

Ottimo anche l'impianto a quattro diffusori, realizzati in collaborazione con AKG e con tutti i vantaggi della tecnologia Dolby Atmos. Il suono è cristallino e coinvolgente come al cinema.

Sotto la scocca (Graphite, in questo caso) batte il processore Intel Core i5 di 13ª generazione, in ottima compagnia della GPU Intel Iris Xe, di 8GB di RAM e di 512GB di archiviazione su SSD. Caratteristiche che si sposano alla perfezione con la natura 2-in-1 del Samsung Galaxy Book3 360, che puoi usare sia come normale laptop che come tablet. E infatti nella confezione di vendita trovi anche la S-Pen.

Concludiamo questa breve presentazione sottolineando l'ampia gamma di porte integrate (HDMI, USB-A, USB-C, slot microSD, Thunderbolt 4) e ricordando che il sistema operativo di questa macchina ibrida pronta a qualsiasi attività è Windows 11 Home.

