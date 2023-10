QUASI 1000€ di sconto sul TV LG da 55 pollici, OFFERTA FOLLE (48%)

LG è nota, fra le altre cose, per la produzione di elettrodomestici come frigoriferi, lavatrici e televisori. Oggi Amazon mette in sconto il TV LG da 55 pollici al 48% per quasi 1000€ di sconto, prezzo finale: 1043€.

Il cinema a casa con il maxi sconto sul TV LG

Il TV LG OLED da 55 pollici con pixel auto-illuminanti rappresenta l'apice della tecnologia per un'esperienza visiva eccezionale. Grazie a questi pixel autoilluminanti, ti offre colori perfetti, un nero profondo e un contrasto infinito, regalandoti immagini straordinarie durante la visione di film, sport e videogiochi.

Al cuore di questo straordinario televisore, c'è il processore α7 Gen6 con AI. Questo processore di ultima generazione dotato di Intelligenza Artificiale ottimizza automaticamente immagini e audio in base a ciò che stai guardando, garantendo un'esperienza di visione e ascolto impeccabile.

Il suo design minimale con bordi sottili lo rende un complemento elegante per qualsiasi ambiente, catturando l'attenzione anche quando è spento. Per un'esperienza cinematografica completa, questo TV dispone delle tecnologie Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, offrendo immagini ricche di sfumature e un audio posizionale coinvolgente. L'assistente vocale ThinQ AI semplifica la tua esperienza, consentendoti di cercare contenuti, controllare dispositivi connessi e ottenere risposte su Internet con comandi vocali.

Infine, la Smart TV WebOS 23 offre una vasta gamma di app di streaming, nuove schede di contenuti e un telecomando con puntatore per una navigazione intuitiva. Inoltre, questo TV è pronto per lo switch off, integrando lo standard DVB-T2 HEVC Main 10, compatibile con il nuovo standard del Digitale Terrestre.

Oggi Amazon applica quasi 1000€ di sconto sul TV LG per un risparmio totale del 48% e un prezzo finale di 1043€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.