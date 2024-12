Quanto è sicuro un conto digitale?

Diverse persone restano diffidenti rispetto ai conti digitali, preferendo ancora oggi i conti correnti tradizionali. All'origine dello scetticismo di alcuni c'è il timore che questa tipologia di conto sia poco sicura: quanto c'è però di vero in questa paura?

A dir la verità, molto poco. Oggi la maggior parte dei conti online sono sicuri, come d'altronde dimostrano ogni giorno i tanti italiani che si affidano al digital banking. Lo stesso discorso vale anche per i conti business, quelli cioè che si rivolgono alle aziende e ai liberi professionisti.

Come Tot, il conto aziendale online della fintech 100% italiana con sede a Milano, che aderisce alle più recenti normative bancarie con al fianco partner bancari e tecnologici qualificati, al fine di garantire la massima protezione sia del proprio denaro che dei dati personali dei suoi clienti.

Il conto Tot, progettato per aiutare le aziende a semplificare la gestione amministrativa e finanziaria del loro business, offre ai nuovi iscritti una prova gratuita della durata di 30 giorni, prima di decidere se usufruire o meno della piattaforma.

Soldi al sicuro con il conto online Tot

L'azienda che sceglie di aprire un conto business con Tot ha la certezza che i suoi fondi sono custoditi in Italia da una banca vera. L'istituto bancario in questione è Banca Sella, la banca depositaria di tutti i fondi garantiti fino a 100.000 euro, tramite l’adesione al FITD (acronimo per Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi). Due elementi questi che permettono ai clienti Tot di effettuare le loro operazioni in tutta tranquillità, proprio come se fossero dentro una banca fisica.

Al di là poi della banca depositaria e della garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Tot è un conto business digitale che offre la massima sicurezza dei dati dei suoi clienti. Il merito è della partnership tra Tot e alcune delle migliori aziende che investono ogni anno nelle più moderne tecnologie di sicurezza bancaria. Il risultato è che i clienti sono protetti da accessi non autorizzati, truffe e furti di dati.

Un ulteriore elemento che gioca a favore di Tot è l'utilizzo dei sistemi di autenticazione avanzati. Tra questi vi sono l'autenticazione biometrica (riconoscimento facciale e riconoscimento dell'impronta digitale) e l'autenticazione a due fattori (nota anche con l'acronimo 2FA). In questo modo Tot ha la certezza che siano i loro clienti ad accedere al conto aziendale.

La società fintech italiana adotta poi sistemi innovativi in grado di bloccare in automatico la presenza di eventuali minacce, scongiurando eventuali problemi sul fronte della privacy. A questo proposito, rimane sempre valido il consiglio di non condividere mai i propri dati di accesso, anche a chi dice di appartenere allo staff di Tot.

Prova gratuita di Tot

Il conto aziendale online Tot è disponibile in prova gratuita per 30 giorni. Al termine, si può scegliere se proseguire con uno dei piani dei profili Business o Business Pro, con prezzi a partire da 7 euro al mese (unico addebito di 84 euro + IVA).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.