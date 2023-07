Quanto costa una VPN? Per la migliore bastano 1,71 euro/mese

Poter contare su di una VPN illimitata diventa sempre più importante: un servizio di questo tipo, infatti, protegge la connessione, azzerando qualsiasi forma di tracciamento, e permette di geolocalizzare l'indirizzo IP in un altro Paese, aggirando eventuali blocchi all'accesso a un sito o a un'app.

La migliore VPN sul mercato, per rapporto qualità/prezzo, in questo momento è AtlasVPN che, grazie alla promozione estiva, è ora disponibile con prezzo scontato dell'85%. Per ottenere lo sconto è necessario puntare sull'abbonamento biennale che include 3 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 27 mesi.

Grazie a questa promozione, AtlasVPN costa appena 1,71 euro al mese invece che 11,22 euro al mese. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere subito il sito ufficiale di AtlasVPN.

AtlasVPN è la VPN al miglior prezzo da attivare oggi

Con AtlasVPN è possibile accedere a una VPN con le seguenti caratteristiche:

connessione illimitata: non ci sono limiti di banda o di traffico dati quando si usa la VPN

non ci sono limiti di banda o di traffico dati quando si usa la VPN zero tracciamento : la VPN adotta una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento dell'attività dell'utente

: la VPN adotta una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento dell'attività dell'utente connessione protetta : il traffico dati è protetto dalla crittografica

: il traffico dati è protetto dalla crittografica un network di migliaia di server , sparsi in decine di Paesi in tutto il mondo, per poter aggirare qualsiasi blocco all'accesso a un sito web

, sparsi in decine di Paesi in tutto il mondo, per poter aggirare qualsiasi blocco all'accesso a un sito web accesso alla VPN da un numero illimitato di dispositivi

AtlasVPN costa ora solo 1,71 euro al mese. L'offerta è attivabile con il piano biennale con 3 mesi gratis. In questo modo è possibile accedere a una VPN illimitata per 27 mesi. C'è la fatturazione anticipata con una spesa complessiva di circa 46 euro (è possibile pagare con PayPal, anche in 3 rate) e, a tutela dell'utente, c'è anche la garanzia di rimborso valida per i primi 30 giorni.

L'offerta è attivabile, per un periodo limitato, tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.