Quanto costa una nuova VPN? Con l'offerta giusta bastano meno di 2 euro al mese

Poter navigare in sicurezza e nel rispetto della privacy ha un prezzo: una VPN completa, veloce e sicura, infatti, non può essere una VPN gratuita, un servizio utile solo in caso di utilizzo occasione e limitato, sia in termini di velocità che di traffico dati e di sicurezza. Meglio puntare su di una VPN a pagamento. Questo, però, non vuol dire che per una connessione privata sia necessario spendere cifre elevate. In genere, infatti, bastano pochi euro per poter accedere ad Internet in modo sicuro e protetto oltre che senza limiti di velocità.

Quando ci si chiede "quanto costa una nuova VPN?", quindi, bisogna considerare soprattutto le offerte proposte dai provider del settore. Attualmente, infatti, l'offerta migliore viene proposta da AtlasVPN, vero e proprio punto di riferimento del settore. Il servizio presenta, scegliendo il piano biennale, un costo di appena 1,81 euro al mese con un risparmio dell'81% rispetto al prezzo mensile da pagare normalmente.

L'offerta proposta è attivabile direttamente online:

AtlasVPN: una delle migliori VPN sul mercato costa meno di 2 euro al mese, ecco l'offerta

Scegliere AtlasVPN significa accedere ad un servizio davvero completo. La VPN, infatti, mette a disposizione:

la crittografia del traffico dati per proteggere le informazioni dell'utente

del traffico dati per proteggere le informazioni dell'utente una politica no log che garantisce l'assenza di un tracciamento

che garantisce l'assenza di un tracciamento un network di centinaia di server per accedere ad Internet senza limiti di banda e aggirando eventuali limiti geografici fissati dai servizi web (come le piattaforme di streaming)

per accedere ad Internet senza limiti di banda e fissati dai servizi web (come le piattaforme di streaming) app native disponibili su tutti i principali sistemi operativi e dispositivi

L'offerta di AtlasVPN presenta un costo di 1,81 euro al mese scegliendo il piano biennale con fatturazione anticipata (per una spesa di circa 43 euro con garanzia di rimborso entro 30 giorni). L'offerta garantisce uno sconto dell'81% rispetto a quanto si pagherebbe con il piano mensile. Per attivare l'offerta è possibile fare riferimento al link qui di seguito:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.