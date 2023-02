Quanto costa un dominio per un sito web e come averlo gratis

Tra i costi fissi di un sito web troviamo anche il prezzo di un dominio web che può incidere, a seconda dei casi, in modo più o meno significativo sulle spese da sostenere per "mantenere" il proprio portale. È lecito chiedersi, quindi, quanto costi un dominio per un sito web e come fare ad averlo gratis.

I fattori da considerare sono diversi e il costo effettivo può variare in un range molto ambio. Scegliendo un buon servizio di hosting, però, è possibile avere il dominio gratis. Un esempio arriva dall'offerta di Hostinger, punto di riferimento del settore, che propone un piano di hosting da 2,99 euro al mese con dominio gratis. Per i dettagli sull'offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Quanto costa davvero un dominio per un sito web?

Il costo di un dominio web varia in base a vari fattori. Ad esempio, l'estensione (.com, .it etc.) può incidere in modo significativo. Anche il provider a cui ci si affida per l'acquisto (un'azienda specializzata nel settore, il mercato secondario, un venditore privato) incide sulla spesa da sostenere.

Bisogna, inoltre, considerare altri fattori come la durata del contratto e la presenza di eventuali add-on aggiuntivi collegati al dominio. In linea di massima, quindi, non c'è un valore fisso da tenere presente quando si parla dei prezzi per comprare un dominio web.

Conviene, come prima cosa, scegliere bene il dominio da acquistare (assicurandosi che sia facile da scrivere e ricordare) e poi verificare con i principali provider del settore quali sono i costi reali per l'acquisto del dominio scelto.

Con Hostinger è possibile ottenere un dominio web gratis

La promozione di Hostinger fa al caso di tutti gli utenti alla ricerca di un modo per azzerare il costo di un dominio web. Scegliendo uno dei piani di hosting proposti da Hostinger, infatti, si otterrà, come bonus aggiuntivo, un dominio web gratis per un anno, azzerando così uno dei costi fissi per la gestione del sito.

Con le offerte di Hostinger è possibile anche ridurre in modo significativo il costo del piano di hosting. Le offerte con dominio web gratis, infatti, partono da appena 2,99 euro al mese andando ad aggiungere un gran numero di servizi e strumenti extra. Per tutti i dettagli è possibile dare un'occhiata al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.