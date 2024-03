Quanto costa un dominio? Con Hostinger è gratis

Per partire col piede giusto, un’attività online o un blog non può prescindere dal nome di dominio azzeccato. Questo non è solo il tuo indirizzo virtuale, ma la base su cui si poggia la tua identità online. La domanda che molti si pongono è: quanto costa effettivamente acquistare un dominio? La risposta non è univoca, ma con Hostinger, puoi ottenerlo completamente gratis.

Offerta imperdibile di Hostinger: 75% di sconto con dominio gratis

Generalmente, il costo per registrare un dominio varia tra i 10 e i 20 euro all’anno. Tuttavia, Hostinger ha voluto stravolgere le regole del settore offrendo la registrazione del dominio a costo zero se sottoscrivi uno dei suoi piani di hosting.

Attualmente, questi piani sono disponibili con uno sconto fino al 75%, un’opportunità da cogliere al volo se cerchi di risparmiare ma contemporaneamente vuoi qualità.

Informazioni importante da sapere: i prezzi di rinnovo tendono ad essere più alti, e oscillano tra i 10 e i 60 euro annui. Anche questa volta, Hostinger vuole offrire trasparenza in tal senso: non solo hai il dominio gratuito iniziale ma anche vantaggi come la protezione WHOIS e il certificato SSL, senza alcun costo.

Quindi, se il tuo obiettivo è stabilire una presenza online senza spendere più del dovuto, Hostinger è la soluzione ideale.

Con questo provider, ottenere un dominio gratis non è solo una possibilità, ma una realtà concreta che si accompagna a servizi di alto livello e supporto clienti eccellente.

Non perdere questa chance unica di lanciare il tuo progetto online con un dominio gratuito e tutti i vantaggi che Hostinger ha da offrire. Ricorda che iniziare con il piede giusto non significa dover spendere una fortuna, ma farlo con intelligenza ottenendo il massimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.