Quanti vantaggi Revolut Premium: la tua occasione per testarli gratis

Revolut si distingue come una delle soluzioni di digital banking più innovative e complete: con una vasta gamma di vantaggi e funzionalità, il piano Premium è la scelta ideale per coloro che desiderano un modo intelligente di spendere, investire e risparmiare, sia a livello globale che quotidiano. E ora, per un periodo limitato, puoi ottenere 3 mesi gratuiti di Revolut Premium, azzerando completamente il canone mensile.

Viaggi in tutta tranquillità con Revolut Premium

Uno dei principali vantaggi di Revolut Premium sono la protezione e il risparmio offerti durante i viaggi. Con i cambi valuta illimitati, puoi viaggiare ovunque nel mondo senza dover preoccuparti dei costi aggiuntivi legati alla conversione di valuta. Inoltre, potrai prenotare il tuo soggiorno ideale e ottenere fino al 10% di cashback, rendendo le tue vacanze ancora più convenienti.

Revolut Premium offre anche una copertura medica e dentistica d'emergenza globale, assicurazione sui voli in ritardo e assicurazione sul bagaglio. In questo modo, potrai goderti i tuoi viaggi con la sicurezza di essere protetto in caso di imprevisti.

Oltre ai vantaggi legati ai viaggi, Revolut Premium ti offre una serie di benefici esclusivi per semplificare la tua vita di tutti i giorni. Potrai inviare denaro velocemente e gratuitamente, con bonifici nazionali illimitati e la comodità di monitorare tutte le tue transazioni direttamente dall'app. Ma anche prelevare fino a 400 euro al mese senza commissioni dai bancomat della rete a livello nazionale.

Inoltre, Revolut Premium ti offre una copertura fino a 2.500 euro all'anno per l'acquisto di articoli danneggiati o rubati, insieme a un periodo di reso esteso di 90 giorni. Non solo: se dovessi perdere un evento per cui hai acquistato i biglietti, potrai richiedere il rimborso del costo fino a 1.000 euro.

Come ottenere 3 mesi gratuiti di Revolut Premium

L'offerta di 3 mesi gratuiti di Revolut Premium è un'opportunità da non perdere. Ecco come partecipare:

Accedi alla pagina dedicata all'offerta Inserisci il tuo numero di telefono nel riquadro apposito e riceverai un link univoco per scaricare l'app di Revolut Crea il tuo conto Revolut e completa le verifiche KYC necessarie

Una volta completati questi passaggi, potrai provare tutti vantaggi di Revolut Premium per i successivi 3 mesi senza alcun costo.

Ricorda che questa promozione è riservata esclusivamente ai nuovi clienti di Revolut.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.