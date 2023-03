Quando è possibile considerare un sito Web veloce?

La velocità di caricamento di pagine e contenuti viene considerato uno dei principali pregi di un sito Web.

Ciò è vero perché, agli occhi di un utente, una piattaforma che carica in maniera rapida le pagine è più appetibile. Seguendo a ruota, anche i maggiori motori di ricerca tendono a premiare i siti più performanti.

Ma quando è possibile definire un sito Web veloce?

In realtà, non esiste una risposta univoca a tale quesito. Non vi è una velocità ottimale da ottenere, visto che esistono svariate tipologie di sito con diversi tipi di contenuti.

Ovviamente, un sito costituito da solo testo, può ottenere caricamenti rapidissimi. Di contro, privare una piattaforma di immagini e video può rendere la stessa poco interessante e pertinente.

A grandi linee, un caricamento intorno ai 2 secondi viene considerato come ideale. Se questa velocità è irraggiungibile, il consiglio è comunque quello di non andare oltre i 6 secondi.

Un sito Web veloce? Ecco alcuni preziosi consigli

Per ottenere un sito con prestazioni migliori esistono alcuni consigli.

Curare dimensioni e peso delle immagini, senza rinunciare alla qualità, è un ottimo passo iniziale per ottenere un sito Web veloce. Evitare codice inutile, che appesantisce le pagine, è un secondo prezioso consiglio.

In fine, va considerato come l'hosting abbia un peso specifico enorme in termini di prestazioni.

Optare per un provider di alto profilo, infatti, garantisce la possibilità di ottenere migliori velocità di caricamento, con conseguenti vantaggi in termini di usabilità e di risultati SEO del sito Web stesso.

SiteGround, in questo contesto, risulta uno dei migliori servizi hosting sul mercato.

Grazie a piani specifici, adatti a qualunque tipo di utente, questo provider offre soluzioni su misura, adatti tanto al webmaster più consumato quanto al novello blogger.

A rendere ancora più apprezzabile il provider in questione vi è l'attuale promozione.

Grazie sconti fino al 76% sui principali piani proposti da SiteGround, è possibile ottenere i servizi di questo hosting a partire da soli 2,99 euro (più IVA) al mese.

