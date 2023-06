Quando lo spazio non è abbastanza, ci pensa il Mini PC di Acemagician, ORA in OFFERTA

Le tue esigenze di oggi, quando si parla di computer, sono sempre più mirate e selettive, soprattutto se si parla di dimensioni. Ebbene, ci sono PC più piccoli dei classici portatili fatti apposta per te! Possono stare nel palmo della tua mano, e quindi sono facilmente trasportabili ovunque, insieme alle periferiche di cui necessiti. Ora di piccolo c'è anche il prezzo grazie all'offerta Amazon per questo Mini PC Acemagician!

Infatti da oggi su Amazon puoi acquistare il Mini PC in questione a solo 169,00€, con sconto del 6% sul prezzo totale di listino, una vera occasione da non farsi sfuggire!

La soluzione sul palmo della mano!

Questo piccolo ma performante Mini PC può essere sfruttato al meglio sia per lavoro, sia per utilizzo più casual. Parlando dei componenti, possiede una CPU Alder Lake N95 con una frequenza di burst fino a 3,4 GHz. La scheda RAM montata su questo gioiellino è di 8 GB, mentre lo spazio interno disponibile è di 256 GB (è una scheda SSD, quindi ad alta velocità per offrire un'esperienza di alta qualità.

Il Mini PC Acemagician di cui vi parliamo è ottimo, un marchio molto conosciuto nel campo dei mini PC, e che con questa offerta riesce davvero a superarsi. Potente, compatto, leggero, difficile chiedere di meglio.

