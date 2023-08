Quando inizia la Serie A? Il calendario della 1° giornata e come vedere tutte le partite

La Serie A sta per tornare in campo con la 1° giornata della stagione 2023/2024 che, come già avvenuto lo scorso anno, sarà trasmessa integralmente da DAZN, con 7 partite in esclusiva e 3 partite in co-esclusiva con Sky. Questa stagione è sicuramente tra le più attese degli ultimi anni, dopo la vittoria dello Scudetto del Napoli dello scorso maggio.

Per vedere le partite di Serie A, per questa stagione, ci sono diverse novità da tenere in considerazione. DAZN, infatti, ha introdotto l'abbonamento annuale che consente di ridurre la spesa complessiva. Il piano Standard, infatti, è disponibile anche con un pagamento unico di 299 euro che equivalgono a una spesa di 24,91 euro al mese.

Da segnalare il ritorno del canale Zona DAZN, disponibile ora sia su Sky che su Tivùsat. Il costo del canale è di 7,5 euro al mese oltre al costo dell'abbonamento. Chi attiva Zona DAZN potrà vedere le partite sia sul satellite che in streaming, anche in contemporanea da due dispositivi e senza vincoli.

Per attivare subito DAZN è possibile seguire il link qui di sotto.

Serie A 2023/2024: il calendario completo della prima giornata

La Serie A riparte il 19 agosto. Sono già noti tutti gli orari e le date delle partite. Si parte con tre match e, in particolare, con il Napoli che fa il suo esordio da Campione d'Italia a Frosinone. Ecco il calendario completo della prima giornata con tutti gli orari delle partite:

Sabato 19 agosto

Frosinone-Napoli : sabato 19 agosto, 18.30

: sabato 19 agosto, 18.30 Empoli-Hellas Verona : sabato 19 agosto, 18.30

: sabato 19 agosto, 18.30 Inter-Monza : sabato 19 agosto, 20.45

: sabato 19 agosto, 20.45 Genoa-Fiorentina: sabato 19 agosto, 20.45

Domenica 20 agosto

Roma-Salernitana : domenica 20 agosto, 18.30

: domenica 20 agosto, 18.30 Sassuolo-Atalanta : domenica 20 agosto, 18.30

: domenica 20 agosto, 18.30 Lecce-Lazio : domenica 20 agosto, 20.45

: domenica 20 agosto, 20.45 Udinese-Juventus: domenica 20 agosto, 20.45

Lunedì 21 agosto

Torino-Cagliari : lunedì 21 agosto, 18.30

: lunedì 21 agosto, 18.30 Bologna-Milan: lunedì 21 agosto, 20.45

Quanto costa DAZN: tutte le soluzioni per vedere la Serie A

Anche per questo anno, le partite di Serie A su DAZN saranno accessibili scegliendo tra il piano Standard (con un accesso alla piattaforma oppure due accessi ma con la stessa connessione) e il piano Plus (con due accessi anche utilizzando due diverse connessioni. Tra le novità c'è il debutto dell'abbonamento annuale che affianca l'abbonamento mensile e l'abbonamento mensile con vincolo annuale, garantendo un'opzione più per ridurre il costo complessivo.

Questi sono i costi di DAZN Standard:

mensile senza vincoli: 40,99 euro al mese

annuale con rata mensile: 30,99 euro al mese

annuale con pagamento in un'unica soluzione: 299 euro per un anno pari a una spesa mensile di circa 24,91 euro

Per avere la doppia visione in contemporanea, senza il vincolo di dover usare la stessa connessione, è possibile puntare su DAZN Plus. Ecco i costi:

mensile senza vincoli: 55,99 euro al mese

annuale con rata mensile: 45,99 euro al mese

annuale con pagamento in un'unica soluzione: 449 euro per un anno pari a una spesa mensile di circa 37,41 euro

Attivando DAZN Standard o DAZN Plus è possibile attivare anche Zona DAZN (basta collegarsi all'Area Clienti DAZN). Il costo è di 7,5 euro al mese e il canale è disponibile su Sky oppure su Tivùsat. Con Zona DAZN si aggiunge un ulteriore accesso a DAZN. Scegliendo DAZN Standard con Zona DAZN, quindi, è possibile guardare le partite da due diversi schermi, una in streaming e una via satellite.

