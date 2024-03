Quando il prezzo di Ripple raggiungerà 1$? Indicatori non promettenti

Il mercato delle criptovalute sta subendo una forte correzione: Bitcoin è sceso del 12% questa settimana, mentre la maggior parte dei migliori altcoin è sceso del 20% o più. XRP è sceso del 15% e analizzeremo le sue dinamiche di prezzo. Nel frattempo, Borroe Finance (ROE), un nuovo progetto di criptovaluta AI, è attualmente in fase di prevendita e ha raccolto finora 3,3 milioni di dollari in una prevendita molto popolare.

Considerata la turbolenza del mercato, è essenziale comprendere i potenziali rischi e le opportunità presentate dalle varie criptovalute, sia consolidate che emergenti. In questo articolo approfondiremo l'analisi del prezzo di XRP ed esploreremo il promettente progetto Borroe Finance (ROE).

Analisi del prezzo di Ripple (XRP)

XRP è sceso del 15% nel contesto della più ampia correzione del mercato delle criptovalute e al momento della scrittura viene scambiato a circa 0,58 $. È interessante notare che, mentre gli altcoin hanno registrato un'impennata nel quarto trimestre del 2023 e alla fine di febbraio e all'inizio di marzo, XRP non ha registrato un significativo movimento al rialzo.

Nonostante ciò, durante l'attuale flessione del mercato, i principali altcoin come ETH, DOGE, SHIB, LINK e MATIC hanno subito un calo superiore al 20%, mentre la perdita di XRP è stata meno grave. Ciò può essere attribuito al seguito di culto di XRP e al numero sostanziale di possessori a lungo termine che tendono a mantenere le loro posizioni durante le correzioni più importanti.

Questa caratteristica fa di XRP un buon investimento a lungo termine per questa corsa al rialzo. Nonostante ciò, analizziamo il grafico di XRP/USD per comprendere meglio le dinamiche del prezzo.

Il grafico mostra che da quando ha raggiunto il picco della corsa al rialzo del 2021, pari a circa 1,9 $, XRP è stato scambiato in un modello a triangolo discendente, come indicato dalle linee blu.

Affinché XRP sperimenti una tendenza rialzista e raggiunga l'obiettivo di 0,92 $, che ora è in linea con il livello di estensione di Fibonacci 4,236, deve uscire da questo modello a lungo termine. Dopo aver superato il livello di 0,92 $, XRP deve superare la barriera psicologica di 1 $ per entrare in una "vera" corsa al rialzo.

La media mobile a 200 giorni di XRP si trova a 0,57 $, un livello chiave da monitorare. Il Relative Strength Index (RSI) si aggira tra 45 e 50 in tutti i timeframe, indicando la mancanza di un forte slancio in entrambe le direzioni.

Inoltre, la linea di Moving Average Convergence Divergence (MACD) è al di sotto della linea di segnale MACD, fatto che suggerisce ulteriormente una mancanza di slancio rialzista.

Questi indicatori tecnici, tra cui RSI, media mobile a 200 giorni e le linee MACD, non segnalano un rialzo immediato per XRP. Al contrario, suggeriscono una continuazione della correzione o uno stato di fluttuazione del prezzo. Di conseguenza, i possessori di XRP potrebbero dover essere pazienti e attendere guadagni più significativi.

Da qui, XRP potrebbe consolidare all'interno dell'attuale intervallo prima di tentare un breakout dal modello a triangolo discendente. Un breakout riuscito potrebbe aprire la strada a un rialzo verso l'obiettivo di 0,92 $ e, successivamente, a un test del livello psicologico di 1 $. Nonostante ciò, una rottura al di sotto degli attuali livelli di supporto potrebbe portare a un ulteriore ribasso.

In particolare, i possessori di XRP devono tenere d'occhio la battaglia legale in corso tra Ripple e la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense. L'esito di questa causa potrebbe influenzare pesantemente il prezzo di XRP in entrambe le direzioni, rendendolo un fattore cruciale da monitorare.

Borroe Finance (ROE)

Borroe Finance (ROE) è un nuovo progetto di criptovaluta AI attualmente in fase di prevendita. Finora ha raccolto con successo 3,3 milioni di dollari e si trova ora nella fase 5. Il prezzo attuale è di 0,02 USD = 1 $ROE, mentre il prezzo di quotazione è fissato a 0,025 $, con potenziali guadagni per i primi investitori.

Borroe Finance ($ROE) mira a rivoluzionare il settore Web3 fornendo un accesso efficiente al capitale circolante attraverso prestiti sicuri. La piattaforma affronta i limiti del finanziamento tradizionale dei ricavi sfruttando la tecnologia blockchain e i servizi di intelligenza artificiale. Borroe democratizza la raccolta fondi attraverso un marketplace decentralizzato alimentato da Polygon, che permette agli utenti di personalizzare le loro richieste di raccolta fondi.

Il processo di raccolta fondi con Borroe prevede la registrazione, la ricezione di un NFT coniato che rappresenta il reddito futuro e l'accordo di prestito, la vendita del NFT sul marketplace di Borroe e il rimborso automatico del prestito. Questo approccio innovativo semplifica il processo di raccolta fondi e fornisce alle aziende e ai creatori di contenuti un flusso di cassa immediato.

Borroe Finance offre un marketplace di finanziamenti alimentato dall'intelligenza artificiale e progettato per generare flussi di cassa istantanei per business e creatori di contenuti. La piattaforma consente agli utenti di vendere i guadagni futuri provenienti da fonti come abbonamenti, royalties e fatture, coniando NFT che rappresentano i loro redditi futuri e le fatture in sospeso.

Inoltre, le caratteristiche di Borroe includono una tassa di acquisto/vendita del 3%, una fornitura totale limitata di 1 miliardo di token $ROE, sconti speciali, avvisi prioritari, diritti di voto e ricompense per i possessori di token. Costruito sulla rete Polygon, Borroe garantisce transazioni veloci, sicurezza e scalabilità. L'indirizzo dello smart contract del progetto è pubblico ed è stato sottoposto a un controllo di sicurezza da parte di BlockAudit, che ne ha ulteriormente rafforzato la credibilità.

La piattaforma Borroe Finance mira a democratizzare la raccolta fondi e a fornire un accesso efficiente al capitale circolante attraverso prestiti sicuri, sfruttando la tecnologia blockchain e i servizi di intelligenza artificiale. Considerato il suo approccio e le sue caratteristiche innovative, Borroe Finance mira a sconvolgere il mercato tradizionale del finanziamento delle entrate e a dare potere alle imprese e ai creatori di contenuti.

Conclusione

XRP continua a mostrare una certa resistenza durante le correzioni di mercato, grazie alla sua community dedicata e ai suoi detentori a lungo termine. Sebbene gli attuali indicatori tecnici suggeriscano una potenziale continuazione della correzione o del flusso dei prezzi, i possessori di XRP potrebbero dover esercitare pazienza in attesa di guadagni più significativi. La battaglia legale in corso tra Ripple e la SEC giocherà senza dubbio un ruolo cruciale nel definire la futura traiettoria del prezzo di XRP.

D'altra parte, Borroe Finance (ROE), un nuovo arrivato nello spazio delle criptovalute, presenta un'interessante opportunità come progetto di criptovaluta AI attualmente in fase di prevendita. Considerato il suo approccio innovativo alla raccolta di fondi, sfruttando la tecnologia blockchain e i servizi di AI, Borroe Finance mira a rivoluzionare il settore Web3 fornendo un accesso efficiente al capitale circolante attraverso prestiti sicuri.

Tutti i dettagli sulla prevendita di Borroe Finance

In collaborazione con LocxLabs

HTML.it non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). HTML.it non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.