Qualità TOP con le Cuffie JBL a 99€: mega sconto (-32%)

Le cuffie on-ear Bluetooth JBL Live 660NC offrono un'esperienza audio straordinaria con l'inconfondibile suono JBL, sottolineato da potenti bassi, grazie ai driver da 40 mm. Queste cuffie non solo garantiscono un audio di alta qualità, ma integrano anche la tecnologia di cancellazione del rumore adattiva, consentendoti di isolarti dai suoni ambientali indesiderati.

Grazie alle funzioni avanzate come Ambient Aware e TalkThru, puoi rimanere consapevole dell'ambiente circostante o avere conversazioni senza dover rimuovere le cuffie. Il comfort è garantito dall'archetto in tessuto e dai cuscinetti auricolari morbidi, rendendo l'ascolto prolungato piacevole.

La connettività Bluetooth permette di rispondere alle chiamate in modo rapido grazie ai comandi e al microfono integrati sul padiglione. La batteria ricaricabile offre fino a 50 ore di riproduzione audio, e con una veloce ricarica di soli 10 minuti, otterrai ben 4 ore di musica extra. La funzione multipoint consente la connessione a più dispositivi, garantendo una maggiore flessibilità.

Le cuffie sono fornite con un completo kit, compreso cavo di ricarica USB tipo C, cavo audio, custodia per il trasporto, guida rapida e scheda di sicurezza. Inoltre, l'app JBL offre ulteriori possibilità di personalizzazione. È da notare che per accedere completamente alle funzioni di Alexa, è richiesto un dispositivo con Android 6.0 o versioni successive.

Oggi su Amazon è possibile acquistare le cuffie JBL a 99€ grazie allo sconto applicato del 32%. Prezzo molto competitivo!