Qualità eccezionale con cuffie Marshall Minor III: regalo IDEALE per appassionati!

Tutti i veri appassionati di musica sanno quanto sia innegabile e superiore la qualità del marchio Marshall quando si tratta di sound: ecco perché le cuffie wireless In-ear Marshall Minor III sono una vera e propria occasione. Oggi le trovi a soli 94,99€ grazie al 25% di sconto attivato da Amazon!

Hai capito bene: il prezzo crolla sotto alle tre cifre e ti consente di avere un prodotto top di gamma a un prezzo sinceramente ragionevole. Scopri di seguito tutte le caratteristiche principali di queste cuffie e affrettati ad ordinarle per averle nelle tue mani il prima possibile!

Esplora la libertà dell'ascolto con le Marshall Minor III True Wireless

Le Minor III sono cuffie true wireless: ti offrono una totale libertà di ascolto senza cavi, senza rinunciare ad un suono ricco. Sono dotate di Bluetooth 5.2, per una connessione affidabile con il tuo dispositivo. D'altronde ti offrono l’impareggiabile suono Marshall con un design compatto! Con loro avrai ben 25 ore di tempo di riproduzione wireless e un caricabatterie wireless con una fonte di alimentazione USB per caricarla. La custodia è completamente carica quando il LED anteriore è verde fisso.

Per caricare la custodia utilizzando un caricabatterie wireless, devi posizionare la custodia di ricarica con la parte posteriore piatta contro il pad di ricarica wireless e assicurarti che il LED anteriore si illumini per indicare che la custodia è in carica.

Cosa aspetti? Vola su Amazon e spendi solo 94,99€ risparmiando il 26% per ottenere le cuffie wireless Marshall Minor III.

