Le QuietComfort 45 di Bose sono cuffie over-ear Bluetooth con cancellazione del rumore, quattro microfoni, batteria con 24 ore di autonomia e - ovviamente - tutta la qualità garantita dallo storico brand. Proprio le cuffie wireless sono oggi protagoniste di un'ottima promo su Amazon: il costo d'acquisto passa da 350€ a 257€ grazie allo sconto immediato del 27%, spedizione compresa.

Con Bose la qualità viene prima di tutto: le QuietComfort 45 con cancellazione del rumore sono in super sconto

Le Bose QuietComfort 45 sono caratterizzate da un design a circumaurale over-ear, che offre un'eccellente copertura auricolare e un comfort prolungato. I cuscinetti auricolari sono morbidi, la è leggera per ridurre l'affaticamento durante l'uso prolungato.

Tra le principali caratteristiche delle QC45 c'è la cancellazione attiva del rumore (ANC). Utilizzando una combinazione di microfoni interni ed esterni, queste cuffie sono progettate per rilevare il rumore ambientale e produrre onde sonore di fase opposta per ridurre o eliminare il rumore indesiderato. Si tratta di una feature particolarmente utile in ambienti rumorosi, come aerei, uffici affollati o mezzi di trasporto pubblici. In alternativa c'è la modalità Aware, per ascoltare il mondo esterno.

La firma audio di Bose è nota per un suono bilanciato e dettagliato (Active EQ), che si adatta a una vasta gamma di generi musicali. Inoltre, le cuffie supportano il codec Bluetooth aptX per una trasmissione audio di alta qualità quando connesse a dispositivi compatibili.

Dal punto di vista delle funzionalità, le Bose QC45 sono dotate di quattro piccoli microfoni non solo per la ANC, ma anche per catturare la tua voce. Le puoi dunque usare anche per chiamate e videochiamate. Presentano poi anche pulsanti fisici per il controllo del volume e la riproduzione della musica.

Infine, per quanto riguarda l'autonomia della batteria, le QC45 offrono fino a 24 ore di riproduzione continua con la cancellazione attiva del rumore attivata. Dispongono anche di una modalità di risparmio energetico che consente di estendere la durata della batteria quando non è necessaria la cancellazione del rumore.

