Qualità audio AL TOP con le cuffie GAMING di ASUS ROG in OFFERTA!

Se vuoi portare la tua postazione da gaming al massimo livello, anche per quanto riguarda l'audio, potrebbe essere la tua occasione migliore per farlo a un prezzo più conveniente! Questo, acquistando niente meno che le cuffie da gaming wireless ASUS ROG Delta S, ora in promozione!

Infatti oggi puoi acquistare su Amazon le cuffie da gaming wireless ASUS ROG Delta S in offerta a soli 132,99€, con uno sconto del 20% sul totale e un risparmio esagerato per te di circa 33€ sul prezzo più basso recente!

Audio e comodità a braccetto!

Queste cuffie posseggono i driver ASUS Essence da 50mm, che abbinati alla tecnologia ROG Hyper-Grounding, offrono un audio coinvolgente per un'esperienza più immersiva, quindi sono adatte ai gamer più esigenti. Si parla anche di comodità, coi padiglioni ergonomici con design a D e che pesano solo 318 gr, che ti offriranno il massimo comfort anche nelle sessioni di giocopiù lunghe e faticose.

Non dovrai neanche preoccuparti per la batteria, perché queste cuffie da gaming wireless ASUS ROG Delta S ti permetteranno di giocare più di 25 ore senza mai fermarti, e con la ricarica rapida in soli 15 minuti potrai giocare per altre 3 ore, prima della prossima ricarica completa che farai.

